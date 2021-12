In Ruinen wachten ze op Koning Winter: Noodijsbaan gevuld met water

Terwijl er druk met de pomp wordt 'geknooid', vertelt Rolf Reinders van de Vereniging voor Volksvermaken Ruinen uit wat er mis is: "We hebben nog een klein probleem met de koppeling, maar het water is onderweg." Momenteel is er dus een noodbaan in Ruinen gerealiseerd. "De 'echte' ijsbaan voldoet niet meer. Het is zo lek als een mandje", zegt Reinders.

Zodoende wordt er dit jaar een bak helemaal met landbouwplastic dicht gemaakt. "Daar zetten we een laagje water in. Met een beetje vorst kunnen we straks schaatsen in Ruinen", verklaart Reinders.

Vernieuwde ijsbaan in het verschiet

De huidige ijsbaan wordt met name voor de kinderen in het dorp gemaakt. "Voor de kids is het inderdaad prachtig. Voor wedstrijdrijders en toertochtliefhebbers is de baan in Ruinen minder ideaal. Pootje over kan, maar recht toe recht aan kan niet."

Daarom willen ze in Ruinen een nieuwe ijsbaan. "We willen volgend jaar een nieuwe ijsbaan met asfalt", zegt Reinders optimistisch. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie voor het terrein waar de lekke ijsbaan zich bevindt.

Wachten op Koning Winter

De vernieuwde ijsbaan zal iets kleiner worden, maar wel worden voorzien van een asfaltlaag. Daardoor zou er in de zomer geskeelerd of hardgelopen kunnen worden.

Om de Ruiners toch de nodige ijspret te bieden deze winter is er dus een noodbaan in het leven geroepen. Om dit jaar alsnog ijspret te beleven in Ruinen is het wachten op Koning Winter. "Daar doen we deze dagen een beroep op. Het water zal er eind Eerste Kerstdag wel in staan."