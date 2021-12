Kerstakkoord Zilveren Kruis en WZA, onderhandelingen met Treant lopen nog

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Zilveren Kruis hebben een akkoord bereikt over zorgvergoedingen in het nieuwe jaar. Het ziekenhuis is nog in onderhandeling met andere zorgverzekeraars. Verzekeraar Zilveren Kruis zit op zijn beurt nog om tafel met Treant Zorggroep over de contracten voor 2022.

WZA-bestuursvoorzitter Paul van der Wijk gaat met een gerust hart de Kerst in. "Zilveren Kruis is verantwoordelijk voor het grootste deel van onze zorg, de meeste patiënten zijn daar verzekerd."

De bestuurder verwacht met enkele kleine zorgverzekeraars ook snel rond te zijn. "Met de grote drie andere verzekeraars zijn we nog in onderhandeling", doelt hij op VGZ, Menzis en CZ. "Ik verwacht niet dat die dit jaar worden afgerond, maar we hebben afgesproken dat de verzekeraars de zorg blijven vergoeden zolang de onderhandelingen lopen. Patiënten merken daar dus niks van."

Slimmer werken

Van der Wijk is 'heel blij' met de overeenstemming met Zilveren Kruis. "We hebben goede afspraken gemaakt over de transformatie van de zorg. Komende jaren wordt de zorg duurder en krijgen we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. We zetten meer in op digitale zorg, apps en thuismonitoring. Daar waar mogelijk gaan we de zorg slimmer inrichten."

Volgens Van der Wijk werden onderhandelingen op het scherp van de snede gevoerd. Gisteravond werd al bekend dat Nederlandse ziekenhuizen een akkoord hadden bereikt met zorgverzekeraars over het vergoeden van coronazorg. Volgens Zilveren Kruis-woordvoerder Christine Rompa kan het een niet los gezien worden van het ander. "De coronazorg maakt onderhandelen complexer en lastiger."

Andere ziekenhuizen

Rompa zegt dat Zilveren Kruis inmiddels ook een akkoord is met Isala, dat ziekenhuizen in Meppel en Zwolle heeft. Ook met de Saxenburg Groep is overeenstemming bereikt, veel Zuid-Drenten maken gebruik van het Saxenburgh-ziekenhuis in Hardenberg.

"Met Treant verwachten we er ook uit te komen, maar dat is nog niet rond", zegt Rompa. Behandelingen blijven vergoed worden tijdens de onderhandelingen. Of er nog dit jaar een akkoord ligt is twijfelachtig. "Dat durf ik niet te zeggen, we zijn hard aan het werk."

