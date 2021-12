Drentse 1000 staat op punt van beginnen. Wie staat er op 1?

Het belooft een mooi feestje worden. Het speciaal in het leven geroepen Drentse 1000 Café gaat alleen helaas niet door. Daar zouden mensen een bezoek kunnen brengen. Maar vanwege corona blijft het café gesloten.

"We gaan niet met heel veel bombarie starten", zegt producent Marjolein Koning. Om 06.00 uur in de ochtend wordt gewoon de eerste van duizend platen gedraaid. Iedere dag is er speciale gast aanwezig, behalve op de eerste dag.

Geheim Welke nummers wanneer gedraaid worden en op elke positie ze staan blijft geheim. Pas op het moment dat een song gedraaid wordt, is duidelijk op welke plaats die staat. Wel is bekendgemaakt welke posities per dag worden gedraaid: Zaterdag 25 december: van 1000 tot en met 846

Zondag 26 december: van 845 tot en met 688

Maandag 27 december: van 687 tot en met 539

Dinsdag 28 december: van 538 tot en met 394

Woensdag 29 december: van 393 tot en met 259

Donderdag 30 december: van 258 tot en met 126

Vrijdag 31 december: van 125 tot en met 1

In ieder geval is wel duidelijk dat klassiekers als Hotel California van The Eagles of Bohemian Rhapsody van Queen niet op één staat. Beide songs staan zelfs buiten de top 10.

Die top 10 is gevuld met Drenten. Meer dan de helft van de top 10 is namelijk van Drentse makelij. Ruim 10 procent van alle stemmers heeft uiteindelijk gestemd op de nummer één. "We zijn heel blij met het aantal stemmers", reageert Koning. "Dat viel ons mee voor een eerste keer." Daarbij hielp het dat RTV Drenthe een week lang met een stembus door de hele provincie is getrokken. "Op veel stemkaarten die mensen hebben ingevuld, staat dat ze gezellig bij de bus de lijst invullen."

Hofleveranciers

Daniel Lohues staat maar liefst 37 keer in de Drentse 1000. Het gaat om zowel solosingles als nummers als Skik. Mooi Wark volgt met 21 songs, Jannes heeft 17 nummers in de lijst staan en Harry Muskee is 14 keer te beluisteren tot en met Oudejaarsdag. Artiesten als Harm & Roelof en Duo Karst staan er minder vaak in: een keer of zes.

ABBA is een van de grote hofleveranciers van de lijst. Hoeveel blijft nog even geheim. Dat de Zweedse band zo populair is, komt hoogstwaarschijnlijk vanwege de comeback van dit jaar. The Beatles hebben 14 noteringen, The Rolling Stones eentje minder.

Laatste dag wel bombarie

De laatste dag is die bombarie er zeker wel, verzekert Koning. "We gaan er met een knaller uit. Het wordt een feestje." Op Oudejaarsdag zijn er dan twee gasten aanwezig: Mooi Wark en René Karst.

Het einde van de eerste editie van de Drentse 1000 wordt ingeluid met een bijzondere compilatievideo. Iedereen kan daarvoor een filmpje insturen, om mee te helpen met het aftellen, om gelukkig nieuwjaar te wensen of door te proosten alsof het nieuwjaar is. Van al die video's wordt dan een compilatievideo gemaakt en wordt dan om 18.00 uur uitgezonden.

Hieronder zie je hoe zo'n video eruit kan zien. Stuur jouw video naar m.koning@rtvdrenthe.nl.

