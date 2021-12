Documentaire op TV Drenthe: De Engel van Hoogeveen

Het begon bijna zes jaar geleden met één gezin dat geen geld had voor een verjaardagscadeau. Maar al snel kon Anja de spullen die ze kreeg aangeboden niet meer kwijt in haar eigen huis. Sinds een paar jaar huurt ze garagebox nummer 22 aan De Lijster in Hoogeveen. En die is tot de nok toe gevuld met spullen. In de zomer is Anja daar iedere zaterdagochtend aanwezig, samen met vrijwilliger Wendy en soms bijgestaan door andere vrijwilligers. Het is een komen en gaan van mensen die spullen komen halen of brengen.

Zoektocht vermiste huisdieren

Anja zoekt daarnaast ook naar vermiste huisdieren. Ze beheert een Facebook-pagina waar mensen foto's kunnen plaatsen van hun vermiste hond of kat. Zodra ze een zogeheten zichtmelding heeft, gaat ze met voer en een tas op zoek. Het duurt uren of soms wel dagen voordat een vermist dier is gevonden. Maar dat vindt ze geen probleem. "Ik word er heel blij van als ik het huisdier vind. Dan denk ik: 'Zo, die is weer veilig thuis'."

De documentaire diept het verhaal uit van iemand die langdurig moet rondkomen van een inkomen rond het bestaansminimum. En via Anja komt ook het verhaal aan bod van andere mensen die krap bij kas zitten, zoals de vrijwilligers met wie ze werkt. De documentaire schetst meteen ook een beeld van de wijk Wolfsbos.

Vanavond te zien De Engel van Hoogeveen wordt vanavond om 17.30 uur uitgezonden. Een herhaling is te zien om 18.12 uur, 19.30 uur, 21.30 uur en 23.30 uur.

Bekijk hieronder de trailer van De Engel van Hoogeveen.