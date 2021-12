Kerstdrukte bij restaurants: 'Het geeft energie'

"We zijn helemaal uitverkocht", zegt Frans Hofsteenge van Café-restaurant Hofsteenge in Grolloo. "We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar de mensen weten ons gelukkig te vinden. Het geeft energie om hiermee door te gaan. Met Oud en Nieuw komen we weer terug met wat anders."

Snel schakelen

Hofsteenge moest vorige week zaterdag snel schakelen. "We zaten helemaal vol met Kerst. We hadden overdag het diner geregeld. Toen dat niet door kon gaan, was de teleurstelling groot. Dat duurde vijf minuten en toen hebben we gekeken wat we wel kunnen doen." Samen met de chef heeft Hofsteenge diezelfde avond nog een kerstmenu gemaakt en verpakkingsmateriaal ingekocht. "Nu kunnen we gaan inpakken."

(Tekst gaat verder onder de video)

Voor Liz Janssen van The Black Tie in Assen is het de afgelopen dagen aanpoten geweest. "Wij hadden al ingezet op bezorgen, maar na de persconferentie van vorig weekend hebben we wel opgeschaald. Wij hebben ook niet honderd man in dienst. Dus op een gegeven moment moet je stoppen en hebben wij mensen moeten teleurstellen."

Janssen bezorgt met een paar mensen de menu's aan huis. "We bezorgen alles koud, zodat iedereen zelf kan bepalen wanneer ze aan het diner willen beginnen."

Kerst met familie

De kerstmenu's worden overdag opgehaald of bezorgd en dat betekent dat Janssen en Hofsteenge met kerst 's avonds vrij zijn. "Sinds tijden ga ik kerst met familie vieren", zegt Janssen. "Wij gaan een pranzo doen, dat is een Italiaanse lunch. Mijn lieve ouders regelen dat. Dus ik hoef niks te doen en kan met de beentjes omhoog."

"Eigenlijk vierden we het nooit samen", vult Hofsteenge aan. "We deden altijd een brunch en gingen daarna gewoon aan het werk. Dus het is wel heel fijn dat het nu ook een keer kan. We genieten er wel optimaal van."