Portugese Kerst voor Sanne en Freek die met een brandweerbus door Europa toeren

"Het gaat eigenlijk heel goed. Het is een mooi leven, lekker vrij. We vermaken ons wel", zegt Freek. Via familie van Sanne in Frankrijk reed het tweetal naar Noord-Spanje. Inmiddels zijn ze in het Zuid-Portugese Faro neergestreken. "Hier zullen we deze winter wel blijven denk ik."

Verder dromen

Freek, afkomstig uit Zeegse, en Sanne uit Annen zegden hun baan in Nederland op en begonnen aan een nieuw avontuur. De twee wilden eigenlijk naar Azië gaan, waar ze al eerder waren. Vanwege corona kozen ze voor een Europese trip.

Een vast omlijnd plan is er niet. "De plannen schieten van het ene naar het ander. We hadden gezegd: we willen overwinteren in Portugal. Een paar dagen geleden voelden we onrust en zeiden: we rijden alsnog door naar Zuid-Spanje, Marokko heeft ook een hele tijd op onze planning gestaan en door andere mensen hebben we het over Ibiza", vertelt Sanne.

"Misschien willen we volgende zomer nog wel in Nederland zijn en dan door naar het Oosten, naar Albanië en Montenegro. Mijn stiekeme droom is uiteindelijk helemaal doorrijden naar Nepal", droomt ze al verder.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Op reis door Zuid-Europa (Rechten: Sanne en Freek)

Bezienswaardigheid

De knalrode bus trekt de aandacht. "Onderweg krijgen we heel veel enthousiaste reacties. Dat is leuk met zo'n bus, als je ergens staat heb je heel snel aanspraak met mensen", zegt Freek. Het maakt het contact met de lokale bevolking makkelijker. "We staan op plekken waar we tussen de locals staan, dat zijn meestal ook de mooiere plekken. Iedereen is supervriendelijk hier."

Niet alles is overigens even mooi als het klinkt. Freek: "Het is een vijftig jaar oude bus, dus daar gebeurt nog weleens wat mee. Wat technische mankementen, een draadje dat losschiet bijvoorbeeld en dat gesoldeerd moet worden."

Ook een week regen blijkt een aardige relatietest, die tot nog toe goed wordt doorstaan. "Het is minder dan negen vierkante meter waar we op leven", vertelt Sanne. "Dat is zoeken, zeker met z'n tweeën. Je zit bovenop elkaar. Als je dan een week lang regen hebt, is het wel een heel klein huisje dat je hebt. Maar we houden allebei heel erg van kamperen en minimalistisch leven, dus ook in zo'n bus vindt dat heel snel zijn weg."

Kerst in Portugal

Terwijl in Nederland vanwege de lockdown de horeca gesloten is, zat het Drentse stel op kerstavond lekker in een Portugees restaurant van het diner te genieten. "Zondag gaan we een klein kerstdiner organiseren. We zoeken een camping op, zetten een tafeltje buiten en gooien de luifel uit en dan gaan we het zo vieren", zegt Freek. Want nu het droog is, kan Kerst lekker buiten gevierd worden. "Het is hier tussen de 15 en de 20 graden."

De avonturen van Freek en Sanne zijn via Instagram te volgen via het account @redhotchilicamper.

Afgelopen zomer: Sanne en Freek, vlak voor vertrek in Annen (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Lees ook: