Petitie voor behoud kinderhartchirurgie UMCG 100.000 keer ondertekend

De afdeling kinderhartchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dreigt gesloten te worden. Het is de enige afdeling in het Noorden waar hartoperaties voor kinderen worden uitgevoerd. 100.000 mensen hebben een petitie tegen de sluiting ondertekend.

Naast de hartoperaties bij kinderen raakt het UMCG ook de complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen kwijt, besloot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge maandag, meldt RTV Noord. Alleen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam mogen deze behandelingen nog doen. Gevolg is dat hartpatiënten uit het Noorden altijd uren in de auto zitten voor een behandeling.

'Heftige klap'

Hoofd van de kinder-intensive care Martin Kneijber vreest dat sluiting de hele kindzorg in Noord-Nederland bedreigt, want hartchirurgen zijn vaak ook betrokken bij behandeling van andere aandoeningen. "Ik kan nauwelijks overzien wat voor effect dit heeft op de zorg in Noordoost-Nederland. Het is een heftige klap en wat me vooral triggert: al die expertise die je met één veeg van tafel gooit. Ik snap niet het niet."

Er is een overgangsperiode van twee jaar, tot die tijd blijft het UMCG in ieder geval de hartzorg bieden.

Steun

UMCG-medewerkers zetten een petitie op, die werd binnen een dag al 60.000 keer ondertekend. De teller is inmiddels de 100.000 gepasseerd. Bij het UMCG zijn ze blij met alle steun voor het behoud van de hartzorg. "Het sterkt ons en bevestigt hoe noodzakelijk deze zorg voor Noord-Nederland is", reageert woordvoerder Janneke Kruse. Het ziekenhuis krijgt steunbetuigingen uit alle hoeken.

"We zien die teleurstelling en woede bij onze zorgprofessionals, maar ook bij patiënten en politici. Die roeren zich heel duidelijk in de media en op social media."

Volgens Kruse zijn er inmiddels 'een heleboel acties in gang gezet' om de minister op andere gedachten te brengen. "En we gaan er eigenlijk ook wel vanuit dat dit wordt teruggedraaid. De criteria waarop dit besluit is gebaseerd waren vooraf niet duidelijk. Nu dat deels wel het geval is, blijken we eraan te voldoen. Maar alsnog zijn we niet gekozen. Dat wekt verbazing op."