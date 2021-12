Ook in het ziekenhuis is het een beetje kerst

Sietze van der Boom uit Eext is een van de patiënten op A2. Hij had heel andere plannen dan in een ziekenhuisbed liggen. "Een heerlijk dinertje thuis. Met een barbecue. Maar dat gaat niet lukken. Want ik kwam met mijn hoofd tegen een paal aan en toen had ik een scheur in mijn schedel", vertelt hij. "Dan moet je toegeven dat je naar het ziekenhuis moet en dat vond ik heel moeilijk. Maar ik heb het toch maar gedaan. Ik heb toch maar naar mijn vrouw en mijn dochter geluisterd."

Meer tijd voor zorg

Corrina Middelveld is al 29 jaar verpleegkundige en werkt eigenlijk altijd met de kerst. "Het is hetzelfde werk als gisteren en hetzelfde werk als morgen. Het is alleen het idee dat je met kerst werkt. Maar voor familie is het soms wel lastig. Die hopen dan toch dat je langs komt voor een dinertje of voor een kop koffie."

Het is rustig dus er is nu meer tijd voor de patiënt. "Ik hoor van collega's dat ze een aantal patiënten lekker onder de douche hebben gezet en die waarderen dat enorm. Dat maakt het ook weer goed. En als collega's onderling hebben we ook meer tijd voor elkaar", zegt Middelveld.

Lekker eten

Patiënten krijgen een heus kerstmenu. "Er staat varkenshaasrollade met pepersaus, aardappelsoufflé en een bonenrolletje met spek op het menu. En tiramisu als toetje. Dat klinkt heel goed", aldus Van der Boom.

Voor het personeel is er een kerstlunch in de vorm van een buffet. "We hebben kerststol, croissantjes, wat lekkers om te drinken. En we lopen langs het buffet in twee groepjes, want met teveel mensen tegelijk mag niet. Maar het is wel gezellig", aldus Middelveld.

Boeken genoeg

Van der Boom had gehoopt dat hij vanochtend zou worden ontslagen. Maar ze willen hem toch nog een nachtje houden. Hoe hij de tijd doorkomt? Zijn vrouw en dochter komen nog op bezoek en hij heeft een e-reader bij zich. "Daar zitten drieduizend boeken in, dus daar kan ik even mee vooruit."