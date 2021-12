Schaatsen met kerst. Het kan, op de ijsbaan in Nieuw-Buinen

Bij een temperatuur van zo'n -9 is er deze nacht hard gewerkt bij de ijsbaan in Nieuw-Buinen. Maar het is vrijwilligers van de plaatselijke schaatsvereniging gelukt. Om 09.00 uur gaat de ijsbaan in Nieuw-Buinen open.

De gevoelstemperatuur lag vannacht nog een stuk lager. Maar het vooruitzicht dat er waarschijnlijk die ochtend geschaatst kan worden, geeft de vrijwilligers moed én warmte. "We hadden ons warm aangekleed", zegt Bert Drent, voorzitter van Schaatsvereniging Nieuw-Buinen. Tot 3 uur 's nachts zijn de vrijwilligers doorgegaan.

Zes uur later kan er al geschaatst worden op de ijsbaan. In het begin ging Drent nog uit van een halve dag schaatsen. Maar nu het ernaar uitziet dat het de hele dag blijft vriezen, is het waarschijnlijk mogelijk om de hele dag te blijven schaatsen. Dat is dan wel tot 17.00 uur, want buitensportlocaties mogen voor alle leeftijden geopend zijn tot 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand.

Alleen abonnementshouders

Vanwege corona is het wel wat somberder schaatsen dan normaal. Zo moeten vanwege de lockdown kleedkamers gesloten blijven. Drent zegt nog wel alles eraan te doen om voor koffie en thee te zorgen, vanuit de plaatselijke horeca.

Het schaatsen zelf is alleen weggelegd voor abonnementshouders. Ruimte voor meer dan 150 à 175 mensen is er niet op de baan, en meer mogen er ook niet. "Het is tweede kerstdag. Ik kan mij ook indenken dat mensen andere afspraken hebben en het schaatsen dus even laten zitten", tempert Drent alvast de verwachtingen op een drukke toeloop.

De verwachting is ook dat het echt de laatste dag is van het jaar dat het kan. Vanaf morgen gaat het dooien en aan het einde van de week kan het zelfs 10 graden en warmer worden.

