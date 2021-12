Laatste dag van miniwintertje. 'Wie wil gaan schaatsen, het is van korte duur'

"Het vriest in heel Drenthe, maar in het noorden van Drenthe is het het koudst", zegt weerman RTV-Drenthe Hans Nienhuis.

Het wordt echter wel steeds warmer. "Het is vandaag wel al de laatste dag van het miniwintertje. Wie dus wil gaan schaatsen, het is van korte duur allemaal." Schaatsen kan vandaag in Nieuw-Buinen. Daar is vanaf 09.00 uur de ijsbaan opengegaan. Alleen abonnementshouders kunnen er gebruik van maken.

IJzel

"Vanuit het zuiden komt bewolking. De dooi nadert", blikt Nienhuis al vooruit. In het begin van de avond komt er neerslag, terwijl de bewolking steeds dikker wordt. "Omdat de grond en lucht nog koud zijn, is die neerslag deels in de vorm van ijzel. Het kan verraderlijk glad worden vannacht", waarschuwt hij.

Het KNMI heeft voor vanavond en morgenochtend code geel afgekondigd voor Drenthe. Code geel geldt van 21.00 tot 06.00 uur, vanwege de kans op gladheid.

De vorst wordt vannacht al verdreven uit Drenthe. "Maar de kou zit nog in de grond. Daarom kan het morgenochtend nog glad zijn, terwijl de neerslag op je ruit of gezicht al vloeibaar is."

