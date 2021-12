Weeroverzicht 2021: 'Modderbak' Drenthe kent nat jaar zonder hoogzomer

'Een modderbak', zo wordt Drenthe gedurende 2021 gedefinieerd door RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Toch is er ook een aantal records gesneuveld. Zelfs eentje van 1929. Opvallend is volgens de weerman dat de gemiddelde jaartemperatuur precies rond de (nieuwe) norm van 9,8 graden Celsius uitkomt.

'Boezig' februari en sneeuwstorm Darcy

Liefhebbers van winterse taferelen hebben in februari kunnen genieten, met een schitterende winterweek en zelfs een heuse sneeuwstorm genaamd 'Darcy'. Het Drentse weer in die maand is ronduit 'boezig' te noemen, wat resulteerde in een aanzienlijke sneeuwlaag van 10 tot 15 centimeter in Zuid-Drenthe. Het winterse weer in februari leverde prachtige plaatjes op.

Het daaropvolgende voorjaar kent een veelbelovende start: een week lang zonnige lentedagen. Al maakt dat gauw plaats voor kou en neerslag. Regen-, hagel- en onweersbuien trekken over en april telt voor het eerst sinds 1929 liefst achttien vorstdagen.

Het natte jaar leverde wel een groen Drenthe op (Rechten: Karin Broekhuijsen)

Modderbak

Drenthe verandert ondertussen in een heuse modderbak. "Op 28 april mochten de terrassen open, maar dat bleek lange tijd een uithoudingstest. Alleen mogelijk met dikke kleren", zegt Van der Zwaag.

De zomer verloopt ook nat. Waar Limburg wordt geteisterd door overstromingen, wordt het in Drenthe zo nat dat boeren hun land moeten ontwateren. In juni valt één tropische dag te noteren en in augustus één zomerse dag met een tempartuur van boven de 25 graden.

Valse hoop

Een warme en zonnige septembermaand maakt het jaar nog enigszins goed. Al wordt dat wel gevolgd door twee grijze wintermaanden. Op 2 december zijn de eerste sneeuwvlokken van het seizoen gesignaleerd en de hoop op een witte Kerst blijkt vals, terwijl het winterweer wel in de buurt blijft.

De golfbaan in Ees werd dit jaar zelfs omgetoverd tot langlaufroute: