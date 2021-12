Drukte op het Dwingelderveld. 'Iedereen is welkom, maar vanuit de eigen achterdeur kan je ook mooi wandelen'

Boswachters doen een oproep om op andere tijdstippen de natuur in te gaan. In het Dwingelderveld lopen al veel wandelaars. "We snappen het. Het is een prachtige dag en de natuur is zo'n beetje als enige open in deze lockdown", zegt boswachter Tineke Bouwmeester. "Maar houd je aan de regels."

Terwijl ze zelf in een rustig Drents-Friese Wold is, weet ze dat het in het Dwingelderveld heel anders is. "Daar komt verkeer van alle kanten. De parkeerplaats bij het bezoekerscentrum begint vol te lopen, maar er komt ook een stroom vanuit Spier", vertelt Bouwmeester.

Samen met de andere boswachters roept ze de mensen op om zich aan de regels te houden. Een extra belangrijke deze keer is om honden aangelijnd te houden. "Dieren hebben het lastig met deze kou. Als ze dan ook nog eens moeten vluchten vanwege loslopende honden, kost dat ze alleen maar extra energie." Daarom is het volgens Bouwmeester ook belangrijk dat mensen niet van de paden afwijken. "Er zit nu geen blad meer aan de bomen. Er is minder dekking voor de dieren."

Drukte na het ontbijt

Bouwmeester weet dat er twee drukke tijdstippen zijn. Tussen elf uur en half twaalf en in de middag rond een uur of twee. Op het eerste tijdstip was het inderdaad druk, weet ze. "Dan gaan mensen na het ontbijt meteen naar buiten met de familie." Daarom roept ze de mensen op om een ander tijdstip uit te zoeken. Ook roept ze op om na te denken om ergens anders een wandeling te maken, om de enorme drukte van de eerste lockdown in natuurgebieden te voorkomen.

"Maak een dorpswandeling. Er zoveel mooie dorpsommetjes. Of ga lekker de eigen achterdeur uit. In de eigen omgeving zijn ook mooie wandelingen te maken. Maar we zien toch dat mensen weer massaal de natuur intrekken, naar de grotere plekken gaan." Daar is op zich niet zo veel mis mee, zegt Bouwmeester. Maar de drukte leidt wel tot problemen, tot overlast.

Wat gebeurt is dat mensen elkaar in de weglopen. En dan gaan ze van de paden af. Zoeken ze zelf een eigen route. Dat is niet de bedoeling, aldus Bouwmeester.

'Laat doekjes niet liggen. Dat is te goor'

En wat al helemaal niet de bedoeling is, is dat mensen hun troep achterlaten. "We constateren al weer meer rommel in de natuur." En dat is soms hele smerige rommel. "Vanwege de lockdown is de horeca dicht en zijn de toiletten dicht. Maar mensen moeten wel eens hun behoefte doen als ze wandelen in de natuur. Ruim dat dan op. Laat de doekjes niet liggen. Dat is gewoon te goor. Neem het ook weer mee terug, gooi het in de prullenbak."

