266 nieuwe coronagevallen in Drenthe

De meeste nieuwe besmettingen in onze provincie worden gemeld vanuit Emmen en Hoogeveen (allebei 46). Westerveld telt met vijf de minste nieuwe besmettingen. Bekijk in onderstaande tabel het aantal besmettingen per gemeente.

Coronabesmettingen bijgewerkt tot en met 26 december, tussen haakjes de nieuwe gevallen en opnames

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2658 (+22) 10 22 Assen 7410 (+35) 83 (+1) 25 Borger-Odoorn 2843 (+18) 38 21 Coevorden 4978 (+13) 67 35 Emmen 15285 (+46) 225 92 Hoogeveen 8455 (+46) 95 46 Meppel 4318 (+14) 40 37 Midden-Drenthe 3838 (+19) 44 32 Noordenveld 3394 (+19) 40 27 Tynaarlo 3169 (+11) 30 26 Westerveld 2028 (+5) 22 23 De Wolden 3544 (+13) 43 28 Onbekend 305 (+5) 0 0

Landelijk

In het hele land werden van gisteren tot vanochtend 10.00 uur in totaal 11.962 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 639 minder dan gisteren. In heel Nederland werden 11 overlijdens gemeld onder coronapatiënten. Op zondag en maandag ligt dat altijd lager dan in de rest van de week omdat in de weekenden minder overlijdens worden gemeld bij het RIVM.