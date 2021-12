Veldrijder David Haverdings uit Zuidlaren wint opnieuw wereldbekerwedstrijd bij junioren

David Haverdings uit Zuidlaren heeft in het Belgische Dendermonde de wereldbekerwedstrijd bij de junioren gewonnen. De 17-jarige behoudt daarmee ook zijn leiding in het wereldbekerklassement bij de junioren.

De Brit Nathan Smith werd tweede op 45 seconden. Viktor Vandenberghe uit België werd derde op meer dan een minuut achterstand.

Haverdings is ongenaakbaar dit seizoen. Hij won alle drie de wereldbekerwedstrijden en staat dit seizoen al op elf overwinningen in totaal. Bij het Europees kampioenschap voor junioren op de Col du Vam in Wijster eindigde hij als tweede.

Wereldbeker

In het wereldbekerklassement staat Haverdings ruim aan kop. Hij heeft 70 punten voorsprong op de nummer twee, Nathan Smith. Voor de winnaar van de wedstrijd lagen 30 punten klaar, de nummer twee krijgt er 20.

Op 16 januari is er nog een wereldbekerwedstrijd in Flamanville, in Frankrijk, en een week later volgt in Hoogerheide de laatste van het seizoen.

