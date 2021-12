De Week van Drenthe: Kerstmarkt in Wijster en datalab in Dwingeloo

Forum voor Democratie hield vorige week zondag een kerstmarkt in Wijster. Dat mocht niet, vanwege de coronamaatregelen, en dus veranderde de partij het in een demonstratie. Dat liet burgemeester Cees Bijl wel toe. Maar toezichthouders en de politie dat de organisatie zich niet hield aan de eisen voor een demonstratie. Zo werden er nog steeds spullen verkocht.

Omdat de partij zich niet hield aan de belofte om de marktactiviteiten te staken, gaf burgemeester Bijl een boete van 10.000 euro.

Zorghulp

In zorgcentrum Arendstate in Assen springen vierdejaarsstudenten van de opleiding verpleegkunde bij. Ze helpen een handje zodat het vaste personeel voor de kerst een beetje op adem kan komen. Zo'n vijftig medewerkers genieten van een of twee vrije dagen. Ze worden vervangen door vijftien studenten. De ArendState had net een uitbraak van corona onder bewoners en personeel achter de rug. Het was voor de medewerkers dan ook alle zeilen bijzetten om zorg te leveren.

Datalab

Astron lanceert het Wireless Data Lab. Hierin kunnen onderzoekers en ondernemers uit heel Noord-Nederland gebruikmaken van de kennis en de middelen van Astron. De kennis over draadloos dataverkeer die Astron in huis heeft is erg gespecialiseerd. Dat komt doordat het ook een grote rol speelt in de radioastronomie. Voor andere bedrijven is het soms lastig om aan die specifieke kennis te komen.

Boosteren

Huisartsen in Drenthe komen met een plan om alle 50-plussers in Drenthe nog voor de jaarwisseling een boosterprik te geven. Landelijk wordt ingezet op alle 60-plussers voor de jaarwisseling. De huisartsen maken zich zorgen over de omikronvariant en vrezen een code zwart in januari in Drenthe, en heel Nederland.

Het plan van de Drentse huisartsen kan niet op veel steun rekenen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt vast aan het plan om het boosteren bij de GGD'en te laten, net als de Landelijke Huisartsen Verenigingen (LHV).

Omkopen

De buurtvereniging in Oranje zegt de afgelopen dagen meerdere malen benaderd te zijn door vastgoedondernemer Amresh Bajnath, sinds kort de eigenaar van Speelstad Oranje. De leden zeggen dat de ondernemer het dorp jaarlijks een vergoeding wil betalen als ze meewerken aan de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. Dat schiet de bewoners in het verkeerde keelgat.

Bajnath bevestigt dat er geld is aangeboden, maar volgens hem ligt de situatie genuanceerder. Hij heeft het over geld ter compensatie als er overlast wordt veroorzaakt door een azc.

De gemeente en het COA zijn tegen een asielzoekerscentrum in Oranje.