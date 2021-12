GGD: 'Haal booster niet in Duitsland'

De GGD adviseert geen boosterprikken over de grens te halen. Volgens een woordvoerder kan dat problemen opleveren bij registratie in de CoronaCheck-app.

Mensen die in Duitsland de derde prik halen, zien dat niet terug bij het vaccinatiebewijs in hun CoronaCheck-app. Als ze de prik achteraf in Nederland laten registreren kunnen ze alleen een papieren coronatoegangsbewijs krijgen, geen Digitaal Corona Certificaat. En dat certificaat is nodig om mee te kunnen reizen, legt de woordvoerder uit. Dat laatste kan niet in Nederland geregeld worden, maar alleen in het land waar mensen hun boosterprik halen.

"Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren we mensen zich in Nederland te laten prikken", zegt de woordvoerder. Wie in Nederland de derde prik haalt, krijgt een QR-code in de app die zowel nationaal als internationaal geldig is.