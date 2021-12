Pechvogel Verweij na marathonwinst: 'Het is echt een cadeautje op deze dag'

"Ja, heel gaaf. Het is echt een cadeautje bijna op deze dag. Ik zat er al een aantal keer tegenaan en dat het dan vandaag lukt, is heel erg gaaf", reageert ze na haar overwinning. En dat terwijl haar voorbereiding niet optimaal was. "Ik hoorde het vanochtend, of vanmiddag eigenlijk. Ik had de kerstoutfit al aan en toen kwam er toch even een ander plan."

Niet meer in haar kerstoutfit, maar in haar schaatspak stond ze er bijna alleen voor vandaag. "Ik moest het vandaag zelf oplossen, want de rest van het team staat op het Olympisch Kwalificatietoernooi. Die proberen daar de tickets binnen te halen."

Verweij duwde haar schaats na een massasprint als eerste over de finish, gevolgd door Ineke Dedden en Dieuwertje van Kalken. Ze deed dat op een volgens haar mooie baan. "De ijsvloer was goed. Er waren niet veel scheuren. Wel een aantal natuurlijk, maar dat hoort er een beetje bij."

