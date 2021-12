Bart Hoolwerf van pr in Thialf naar winst in Noordlaren: 'Dit is waar we het voor doen'

Bij de vrouwen kwam Maaike Verweij uit Veenhuizen als eerste over de streep. Het verslag van de vrouwenwedstrijd vind je hier.

Om 20.00 uur gingen 51 mannen van start voor 100 ronden onder perfecte omstandigheden. Een prima ijsvloer en een beetje wind zorgden voor een snelle wedstrijd. De eerste 35 ronden was ontsnappen onmogelijk. De eerste ontsnapping bestond uit elf rijders, maar ook zij kregen geen vrijgeleide van het jagende peloton.

Halverwege was het Mats Stoltenborg die ronden lang aan kop van het peloton reed, zonder dat hij ruimte kreeg. Wel moesten er veel rijders aan de achterkant lossen en opgeven. Een van hen was Kevin Hoekstra uit Bovensmilde. Hij stapte na 58 ronden uit.

Onoverzichtelijk

Net als de wedstrijd bij de vrouwen, leek ook de race van de mannen op een massasprint uit te draaien. Een poging van Niels Overvoorde, die door twee ploeggenoten werd opgewacht, leek te slagen. Bart Hoolwerf sloot even later, ook met hulp van wachtende ploeggenoten, bij Overvoorde aan. Ook een deel van het peloton wist met tien ronden te gaan aansluiting te vinden.

In een onoverzichtelijke slotfase maakten negen rijders uit wie er in Noordlaren zou winnen. Uiteindelijk was Bart Hoolwerf de sterkste. Sjoerd den Hertog werd tweede voor Crispijn Ariëns.

Van Thialf naar Noordlaren

Hoolwerf kwam niet rechtstreeks van een kerstdiner, want hij stond vanmiddag nog op de baan in Thialf. Hij reed daar de 5.000 meter tijdens het Olympische kwalificatietoernooi in Heerenveen. Hij pakte met zijn achtste plaats geen ticket voor de Spelen, maar reed wel een persoonlijk record van 6.24,34. Die vorm wist hij dus door te trekken op het natuurijs in Noordlaren.

"Dit zijn wedstrijden die je niet verwacht, daar kun je je niet echt op voorbereiden", zegt hij. En dat hij het niet verwacht had, is een understatement. Toen Hoolwerf hoorde over de marathon geloofde hij het eerst niet. "Mijn broer zei dat iemand hem vroeg of we vanavond ook in Noordlaren zouden rijden. Ik dacht dat het een grapje was. Dat dit al kon had ik niet verwacht, maar het is prachtig."

Twijfel of hij mee zou doen vanavond nadat hij in Heerenveen op de baan had gestaan, had Hoolwerf niet. "We zijn marathonschaatsers. Dat langebaanschaatsen doen we er een beetje bij. Dat gaat me goed af en je wordt er nooit slechter van, maar dit is waar we het voor doen."

