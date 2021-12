Luistertip voor in de vakantie: de RTV Drenthe-podcast HARRY

In het kader van die speciale data werden allerlei initiatieven op poten gezet om Muskee te herinneren. Zo werd in Assen een rotonde naar de Cuby + Blizzards-zanger vernoemd en draagt ook een pad in Grolloo zijn naam. Daarnaast werd in september een groots muziektheaterstuk opgevoerd over Muskees leven en werd op zijn tiende sterfdag een televisiedocumentaire van Jan-Douwe Kroeske uitgezonden.

Podcast HARRY

Ook RTV Drenthe had dit jaar natuurlijk veel aandacht voor Muskee, die op 26 september 2011 overleed aan leverkanker. Journalist Roy van Gool maakte een zesdelige podcast over het leven van de geboren Assenaar: HARRY. In zes afleveringen krijgt de luisteraar een uitgebreid beeld van het leven van Muskee. "Een leven met grote successen, maar ook vol ruzies en intriges", zegt Van Gool. "Maar het is ook een serie over vriendschappen, loyaliteit en liefde. En natuurlijk veel drank, want daar was Muskee ook niet vies van."

Van Gool benaderde eerder dit jaar allerlei mensen die dicht bij Muskee stonden met de vraag of ze mee wilden werken. "Het viel mij op dat vrijwel iedereen die ik benaderde meteen ja zei. Ook tien jaar na zijn dood is hij blijkbaar nog steeds niet vergeten." In de podcast hoor je voormalig C+B-bandleden als Erwin Java (gitarist), Hans la Faille (drummer) en Hans Waterman (drummer), maar ook oud-manager Johan Derksen komt voorbij. "Gooi er bij Johan een kwartje in, en er komt een soort tsunami aan anekdotes uit. Die man heeft als manager een hoop meegemaakt hoor met Harry", lacht Van Gool.

'Moeilijk voor zichzelf en dus ook voor anderen'

Want dat Muskee moeilijk kon zijn, wordt in de podcast wel duidelijk. "Erwin Java - een van Harry's beste vrienden - zei dat Muskee moeilijk was voor zichzelf en daarmee óók voor anderen", legt Van Gool uit. "En ook zijn vroegere bandleden uit de jaren 60 en 70 kunnen daarover meepraten. Harry had niet altijd zin in een optreden en als hem dan iets heel kleins niet aanstond, ging hij regelmatig gewoon weer naar huis. Gék werden ze ervan."

Hij kon de band soms een beetje gijzelen. Van Gool vervolgt: "Goede vriend Rudy Leukfeldt herinnert zich nog dat oud-gitarist Eelco Gelling eind jaren 60 weleens zei dat ze Harry beter te vriend konden houden. Want als hij ermee zou stoppen, zou de rest van de band ook zonder werk komen te zitten."

C+B in de jaren 60, met onder meer Eelco Gelling en Hans Waterman (Rechten: Rudy Leukfeldt)

Meer dan vrienden

Maar Leukfeldt en Java zijn ook de eersten om te zeggen dat ze in Harry een vriend voor het leven hadden. "Loyaliteit vond Muskee belangrijk", weet Van Gool. "Je moest Harry niet 'verneuken', om het maar even plat te zeggen. Dat is hem in z'n leven vaak gebeurd. Bij Rudy Leukfeldt en Erwin Java wist hij precies wat hij aan ze had: een betrouwbare vriend."

Die vriendschap ging diep. Heel diep. Java noemde Muskee zijn 'broer' en besprak dingen met hem die hij aan niemand anders vertelde. "Je kunt je daarom voorstellen hoe zo'n gat Muskee met z'n dood heeft achtergelaten", vertelt Van Gool. "In de afgelopen tien jaar is Java hem eigenlijk alleen maar meer gaan missen."

En dat geldt natuurlijk ook voor Muskees vrouw, Douwien Oosterhof. "Douwien woont sinds een paar jaar op Curaçao, maar was in september een tijdje in Assen voor het theaterstuk over Harry's leven. Ik ben heel blij dat ze tijd voor mij vrijmaakte om over Harry te vertellen, want de serie was eigenlijk niet compleet zonder haar."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Derksen en Muskee in juni 2011, een paar maanden voor Harry's dood (Rechten: Rudy Leukfeldt)

Luistertip voor de vakantie

Alles komt voorbij in de podcast HARRY. In zes afleveringen van ruim twintig minuten word je meegenomen in het leven van Harry Muskee, verteld door de mensen die erbij waren. Dompel je onder in de klanken van de blues. De geur van bier moet je er zelf even bij bedenken.