Politie Noord-Nederland strijdt tegen illegaal vuurwerk

Het is een twijfelachtige eer. Vorig jaar was de politie Noord-Nederland de eenheid die het meeste illegale vuurwerk in beslag had genomen in de aanloop naar oud en nieuw. Maar ook de eenheid waar tijdens oud en nieuw de meeste incidenten waren. Dat moet anders, vindt de politie. Want zwaar, illegaal vuurwerk is niet alleen een risico voor de afsteker zelf, maar ook voor omstanders en hulpverleners.

"Oud en nieuw is een feestje geworden met veel incidenten, schade en slachtoffers. Het zorgt voor onbehagen en angstgevoelens bij heel veel inwoners", zegt Joop de Schepper. Hij is lid van de eenheidsleiding Noord-Nederland en eindverantwoordelijk voor alles wat er met oud en nieuw gebeurt.

Zichtbaar aanwezig

Vorig jaar heeft de politie Noord-Nederland vooral vooraf fors ingezet en veel vuurwerk in beslag genomen. Toch knalden de inwoners er vrolijk op los. "Als je dan kijkt naar de incidenten en het risico voor omstanders en hulpverleners dan kun je niet anders dan met elkaar vast te stellen dat dit anders moet." Dus gaat de politie de komende week veel op pad. Om te kijken wie er vuurwerk heeft en van plan is om dat af te steken. "We wachten niet meer tot er geknald wordt, maar proberen aan de voorkant te komen." Door groepen in de gaten te houden, mensen te identificeren en indien nodig zelfs te fouilleren.

Tijdens de jaarwisseling, maar ook in de dagen ervoor wil de politie zichtbaar aanwezig zijn met veel mensen. Hetzelfde aantal agenten als vorig jaar, draait ook dit jaar dienst. Om hoeveel agenten dat gaat, wil De Schepper niet zeggen. "Het is echt een piek. En als een feestje als oud en nieuw zoveel inzet kost, hoe leuk is het dan?", vraagt hij zich hardop af. "Want die agenten moeten een paar dagen later ook gewoon weer aan het werk."

Makkelijk te krijgen

Moeilijk is het niet, om aan illegaal vuurwerk te komen. Rond april wordt het eerste vuurwerk al aangeboden. Bijvoorbeeld online via Telegram-groepen. Je hoeft digitaal niet heel handig te zijn om knallers zoals cobra's en nitraatbommen aan te schaffen. "Met bestelbusjes wordt het vuurwerk rondgebracht. Tieners bewaren het onder hun bed. Levensgevaarlijk", aldus De Schepper. Want als een serie cobra's onder je bed in een keer ontploft, kun je dat niet navertellen.

Het illegale aanbod is groot en voor een aantal mensen aantrekkelijker dan vuurwerk dat wel legaal is. "Zij vinden: Hoe harder de knal, hoe beter", aldus De Schepper. En omdat dat vuurwerk onder het bed wordt bewaard, in fietsenschuurtjes of achter in een bestelauto, levert dat ook veel risico op voor de omgeving.