Meerdere disciplines NK Veldrijden verplaatst van Brabant naar Hoogeveen

Vanwege de coronabeperkingen die momenteel gelden is het voor de veldrijders in bovengenoemde categorieën niet mogelijk om in actie te komen tijdens het NK voor elite- en beloftenrijders in het Brabantse Rucphen op 9 januari.

Dankbaar

De KNWU is De Peddelaars dankbaar dat de renners toch nog in staat worden gesteld om een nationale titelstrijd af te werken deze winter. Dat kan overigens alleen als de geldende coronamaatregelen op 5 en 6 februari het toestaan om een NK af te werken.

Deelnemers die zich in eerste instantie hadden ingeschreven voor het NK in Zaltbommel of Rucphen zijn inmiddels overgeplaatst naar het NK in Hoogeveen.