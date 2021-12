'Flexbranche krijgt te maken met grote veranderingen'

Bij Pascal Bunskoek van uitzendbureau AlleZFlex klinkt hierover geen paniek. Bunskoek zit al 19 jaar in de flexbranche. In 2013 begon hij, samen met Ard Hartman, zijn eigen uitzendbureau. De twee runden het bedrijf eerst vanuit huis, daarna vanaf een industrieterrein bij Zuidwolde en vanaf 2018 vanuit de Hoofdstraat in Zuidwolde. Inmiddels hebben ze meer dan twintig medewerkers.

Nieuwe regels

Bunskoek heeft veel nieuwe regels in de arbeidsmarkt zien komen. Daar heeft hij tot nog toe geen problemen van ondervonden. "Als je alles gewoon netjes doet, dan raakt het je niet of minder."

Ook het nieuwe kabinet komt waarschijnlijk met nieuwe regels. Wat en hoe, is nog niet precies duidelijk. Alleen de richting waar het kabinet heen wil is bekend. En die richting is de verschillen tussen vaste werknemers en uitzendkrachten of payrollers kleiner te maken. Flexwerken wordt duurder en minder flexibel.

Verschil tussen payroll en uitzendkracht Het verschil tussen werken als payroller en uitzendkracht is nihil. Sinds 1 januari 2020 is er wettelijk een verschil tussen de twee. Payroll: Bij payrollen kiest het bedrijf waar je voor gaat werken je uit. Het bedrijf besteedt de administratie uit aan het payrollbedrijf. Dat verzorgt dan onder meer de betaling van je salaris en de afdrachten. Je staat dan op de loonlijst van het payrollbedrijf. Na maximaal drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar heeft de payroller recht op een vast contract. Uitzendkracht: Bij uitzenden zoekt het uitzendbureau werk voor de uitzendkracht. Een uitzendbureau mag meerdere tijdelijke contracten geven, verspreid over maximaal 5,5 jaar. Via een uitzendbureau werk je in verschillende fasen. Je begint in fase 1 & 2, dat is een periode van anderhalf jaar. Daarin heeft de werknemer geen recht op een vast contract en word je per uur betaald. Daarna volgt fase 3, waarin je tijdelijke contracten krijgt. Die periode duurt maximaal een vier jaar of maximaal zes contracten. Fase 1, 2 en 3 duren dus totaal 5,5 jaar. De uitzendbranche heeft overigens zelf afgesproken om dit te verminderen naar maximaal vier jaar tijd, als totaal van de drie fasen. In fase 4 volgt een vast contract bij het uitzendbureau.

"Het is duidelijk dat de flexbranche aan de vooravond staat van grote veranderingen", stelt ING-econoom Katinka Jongkind. Zij is gespecialiseerd in de dienstensector. Ze voorziet dat uitzendbureaus zich meer en meer gaan toeleggen op het werven en selecteren van geschikte kandidaten.

Vorig jaar zijn er ook al nieuwe regels ingegaan. Ook toen was het doel om de kloof tussen flexwerkers en vaste medewerkers te verkleinen. Zo kregen payrollwerknemers een betere rechtspositie en betere arbeidsvoorwaarden. Aan de andere kant betalen werknemers sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract.

Meer gebruik van payroll

Bunskoek heeft van deze nieuwe regels niet veel gevolgen gezien. Voor de hand zou liggen: minder payrollers. "We merken juist het tegenovergestelde." Dat klinkt wat raar, maar hij heeft er een verklaring voor. "Dat zijn vermoedelijk de coronaperikelen geweest. Vanwege de pandemie zijn bedrijven voorzichtiger geworden."

Toch denken economen van ING dat de gevolgen beduidend groter zijn. De bank sluit financiële problemen voor sommige flexbedrijven niet uit. De economen voorspellen dat bedrijven uitzendkrachten niet meer structureel gaan inzetten en dat werknemers alleen nog maar een beroep doen op uitzendkrachten om uitval door ziekte of om piekmomenten op te vangen.

"Als je gewoon netjes en eerlijk te werk gaat, dan is er niet zo veel aan de hand. Maar als je met schijnconstructies werkt, dan ga je de verscherpte maatregelen waarschijnlijk wel voelen", denkt Pascal Bunskoek.