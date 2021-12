Ook zonder financiële steun gaat horeca door

Bediening is dus niet nodig in het restaurant, maar het personeel moet wel worden betaald. Op financiële steun hoeft het restaurant niet te rekenen, omdat het restaurant in 2019 was gesloten vanwege een verbouwing. Dat betekent dat het geen recht heeft op de NOW-regeling die het kabinet in het leven heeft geroepen voor ondernemers die het personeel moeten doorbetalen als ze zijn gesloten in coronatijd.

Dat is een dramatische situatie, zegt eigenaar Stefan Hoekstra. "We moeten wel doorgaan, want anders gaan we failliet. Dat gaat echt niet gebeuren, want het gaat prima hier. Maar het is wel heel fijn als familie en vrienden een knuffel of schouderklopje geven als het even tegenzit."

Thuiszorg

Terwijl Hoekstra met de vuile borden in de weer is, regelen zijn serveersters een kilometer verderop de thuiszorg bij cliënten in Meppel en omgeving. Ze worden betaald door het restaurant, maar zijn tijdelijk gedetacheerd bij De Nieuwe Zorg Thuis.

"Je moet toch iets doen om het hoofd boven water te houden. Dus neem ik hier de telefoon op. Het is wel heel ander werk. Het voelt enorm dubbel om hier te zitten in de drukste periode van het jaar in de horeca. Echt niet leuk", zegt Gerjanne de Boer. De enige voor wie ze nu koffie bereidt is haar collega Esther uit het restaurant. "Ik leer hier wel heel veel dingen, maar het is echt iets anders dan de hele dag staan en lopen in het restaurant."

2022

Beiden hebben een mening over volgend jaar. De Boer: "Ik ben bang dat ik nog wel een maand of twee minimaal hier zit, maar ik zou graag weer snel in het restaurant aan de slag gaan." Hoekstra: "Als we weten dat we elke winter dichtmoeten dan is daar rekening mee te houden. Maar nu kwam het bericht een week van tevoren terwijl we hier met het personeel gezellig kerstversiering aan het ophangen waren. Met een vol gereserveerd restaurant. Dan word je wel even heel erg boos."

Hoekstra begrijpt dat er maatregelen nodig zijn tegen corona. "Je merkt dat dit ook het team raakt, de teleurstelling druipt van de koppies hier bij het personeel. Maar we gaan gewoon door, want we krijgen toch geen steun. Maar laten we hopen dat we volgende kerst weer gewoon in het restaurant kunnen vieren."