Hof: veroorzaker dodelijk ongeval Borger had ogen op telefoon gericht

Dit oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden. De man kreeg in hoger beroep een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd. Hij moet zijn rijbewijs dertig maanden lang missen.

Berichten eerder verstuurd

Volgens getuigen boog de auto van de man uit Yde langzaam af naar de andere weghelft. De man raakte zelf bij de botsing zwaargewond. Op de bijrijdersstoel lag zijn telefoon. Uit onderzoek bleek dat de man kort voor de botsing op een datingsite zat en berichtjes verstuurde. De rechtbank in Assen vond het niet bewezen dat de man op het moment van het ongeval op zijn telefoon zat, omdat het laatste bericht tien minuten voor die tijd was verstuurd.

Wikkels met speed

Het hof heeft een andere mening. Nader onderzoek wees uit dat de datum- en tijdsinstelling van de telefoon niet juist waren ingesteld. Het laatste bericht bleek wel degelijk kort voor de klap te zijn verstuurd. De man had zijn ogen op dat moment kennelijk niet (of onvoldoende) op de weg gericht.

In de auto van de man uit Yde lagen twee wikkels met speed. Ook van dit drugsbezit werd de man veroordeeld. Het hof rekende de man ook zwaar aan dat hij ruim anderhalf jaar na het ongeval bij Borger opnieuw een ongeval veroorzaakte. Hij reed in Peize onder invloed van GHB tegen een lijnbus aan. De man reed vervolgens ervandoor.

Dit nooit weer

Het Openbaar Ministerie eiste in Assen en in Leeuwarden een celstraf van negen maanden (deels voorwaardelijk) tegen de man. Het gerechtshof is het met de rechtbank in Assen eens dat de man niet achter de tralies moet verdwijnen. De 33-jarige gaat zwaar gebukt onder wat hij heeft veroorzaakt. Daarnaast is hij zelf ook zwaargewond geraakt en hiervan niet volledig hersteld. Hij is minder mobiel en heeft geheugenproblemen. De man is uit zichzelf in therapie gegaan, omdat hij zich niet weer schuldig wil maken aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag.

De man was nog niet eerder veroordeeld voor een verkeersfeit, wel voor een drugsdelict. De uiteindelijke straf in hoger beroep wijkt nauwelijks af van de straf van de rechtbank. Als extra legde de hogere rechters de man een drugsverbod op en moet hij zich hier, gedurende de proeftijd van drie jaar, op laten controleren.

Lees ook: