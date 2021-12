IJspret bij voedselbank: 200 overgebleven kersttaarten bezorgd

Cookie dough met vanilla, stracciatella met chocolade, monchou met bastogne of toch vanille met aardbei? Bij toetjesliefhebbers loopt het water uit de mond bij alleen al het lezen van de ingrediënten van de taarten die ze bij Toscana IJssalon in Emmen verkopen.

Gebaseerd op het aantal verkochte taarten van vorig jaar bakten de Emmenaren ook dit jaar weer 1400 taarten bestemd voor het kerstdiner, maar om een of andere reden vlogen niet alle stukken de deur uit. "Er bleven grofweg 200 over", zegt directeur Ruud Lozeman van de ijsmaker in Emmen. "Die ga ik niet weggooien."

Praktische oplossing

Lozeman kwam in contact met iemand van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe en zo ging het balletje rollen. Vanochtend werden de taarten met pallets naar de voedselbank gebracht. "Het was ook nog eens praktisch", zegt Lozeman, "want onze ijsmakerij zit in hetzelfde gebouw als de voedselbank. Binnen 10 minuten stonden de taarten bij de voedselbank in de vriezer."

De taarten van bijna 25 euro per stuk verdwijnen dus niet in de prullenbak, maar kunnen opgehaald worden door klanten van de voedselbank. "Een mooi extraatje", vindt Lozeman.