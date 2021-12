Sluiten kinderhartchirurgie 'niet te billijken', vindt CDA in Drenthe

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) is voornemens te stoppen met de kinderhartchirurgie in Groningen, Amsterdam en Leiden. Die zorg gaat vanwege centralisatie naar het UMC Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam.

De Drentse Statenfractie trekt samen op met die in Groningen en Friesland. Ze hebben alle drie 'met verontrusting' kennisgenomen van de berichtgeving in de media. De fracties willen dat het college bij minister Hugo de Jonge aandringt op heroverweging van het besluit. 'De (kinder)hartchirurgie en -cardiologie en moet op academisch niveau voor Noord-Nederland regionaal goed bereikbaar blijven voor de patiënten', schrijven de noordelijke CDA-fracties. 'Het doorvoeren van dit voorgenomen besluit betekent een onaanvaardbare verslechtering van zorg voor zeer kwetsbare jonge patiënten.'

'Kinderen overlijden onnodig'

Martin Kneyber, hoofd van de kinder-ic in het UMCG, uitte vandaag zijn zorgen over het besluit van De Jonge in het tv-programma EenVandaag. "We hebben een belangrijke functie voor kinderintensieve zorg in Noord-Nederland", zegt hij. "Stel, er komt hier een kind onder het ijs terecht, dan hebben we straks geen apparatuur meer om hem of haar op te warmen. Er zullen kinderen overlijden die helemaal niet hoeven te overlijden."

De petitie waarin wordt opgeroepen om de zorg voor mensen met aangeboren hartafwijkingen in het UMCG te houden, is al meer dan 150.000 keer ondertekend.

