Terugblik coronajaar: lockdown, vaccineren, versoepelingen, lockdown

Winkels, kappers, theaters, dierenparken, restaurants en sportscholen zijn dicht. We moeten zoveel mogelijk thuiswerken en mogen niet meer dan twee gasten thuis ontvangen.

Avondklok

Daar komt op 23 januari nog een maatregel bij. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er een avondklok. Tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends is het verboden om de straat op te gaan. Je mag alleen naar buiten als je daar een geldige reden voor hebt, bijvoorbeeld voor je werk. Je hebt dan een zogeheten 'werkgeversverklaring' nodig. Verder mag je ook buiten zijn als je onderweg bent naar een uitvaart of vanwege een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting. Ook daarvoor geldt dat je een verklaring moet kunnen tonen. Wie toch de straat op gaat zonder geldige verklaring riskeert een boete van 95 euro.

Vaccineren

Op 6 januari worden de eerste coronavaccinaties gezet in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Eerst is het personeel aan de beurt dat werkzaam is op de intensive care, spoedeisende hulp en de afdeling waar coronapatiënten zijn opgenomen.

Een paar dagen later begint de GGD op het TT Circuit in Assen met het vaccineren van zorgpersoneel. Daarna volgt de rest van Drenthe. Op 22 april zet de GGD de honderdduizendste coronaprik.

Scholen

Er ligt een dik pak sneeuw als op 9 februari de basisscholen de deuren weer mogen openen. Dat zou eigenlijk op 8 februari al gebeuren, maar vanwege het winterweer bleven de scholen nog een dagje extra dicht. De eerste schooldag na de lockdown begint wel een beetje anders dan anders. "We gaan eerst met de kinderen in gesprek. Hoe gaat het met ze? Hoe ging het de laatste tijd? En hebben ze er weer zin in? Maar daarna gaan we ook gewoon aan het werk", vertelt directeur Marlies Bisschop, van CKC De Holtenbroek in Vries destijds.

Vlaggetjes op het schoolplein van Kindercentrum de Holtenhoek in Vries (Rechten: RTV Drenthe)

Op 1 maart kunnen middelbare scholieren en mbo-studenten hun schooltas weer uit de kast pakken. Alle leerlingen kunnen vanaf dan minimaal één dag per week weer fysiek naar school. Wel moeten scholieren onderling anderhalve meter afstand houden. En dat zorgt voor gepuzzel bij de roostermakers. Het Dr. Nassau College moet een derde tot de helft van de leerlingen ergens anders onderbrengen. Leerlingen van het Carmel College in Emmen krijgen les in het FC Emmen-stadion en het Gomarus College in Assen wijkt uit naar de Jozefkerk in het centrum van de stad.

Versoepelingen

In het voorjaar komen er steeds meer versoepelingen. We zeggen ons coronakapsel vaarwel, kunnen weer naar de nagelstudio, gaan winkelen op afspraak, werken ons in het zweet in de sportschool, drinken weer een biertje op het terras en de avondklok is op 28 april om 4.30 uur in de ochtend verleden tijd.

In april begint de overheid met de proef 'testen voor toegang' om weer publiek toe te laten bij evenementen, ook in Drenthe. Voorwaarde is wel dat je een negatieve coronatest kan laten zien die niet ouder mag zijn dan 40 uur. Het Drents Museum gaat door de proef drie dagen open. "We zijn ervoor om mensen te laten genieten van verhalen en schoonheid. Dat we na zoveel tijd weer de kans krijgen om ons museum weer aan mensen te laten zien, ook al is het maar drie dagen, daar zijn we als team ongelooflijk blij mee", zegt directeur Harry Tupan.

Het Drents Museum mag weer bezoekers ontvangen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Nederland gaat vanaf zaterdag 26 juni zo goed als volledig van het slot. De mondkapjesplicht vervalt dan deels en thuiswerken is niet meer de norm. Vanaf eind september is het niet meer verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Wel moet op bepaalde plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond. Het is verplicht om een coronabewijs te tonen bij een bezoek aan een festival, theater, concert, horeca, bioscoop of professionele sportwedstrijd. Het toegangsbewijs toont aan dat iemand gevaccineerd, negatief getest is in de afgelopen 24 uur of besmet is geweest met corona. Maar niet iedereen is daar blij mee. "We willen niet voor politieagent spelen", zegt Bianca Zwiers van lunchroom Van Robuust in Beilen.

Streep door festivalzomer

Ondanks veel versoepelingen is er niet voor iedereen goed nieuws. Er gaat een streep door de festivalzomer. En dus is de teleurstelling groot bij het Boerenrockfestial. "Dit is een klap in je gezicht", zegt organisator Bjorn van der Veen. "We zijn op. We hebben er heel veel aan gedaan."

Eendaagse festivals mogen na 13 augustus weer doorgaan, maar wel onder strenge voorwaarden. Er mogen hooguit 750 bezoekers komen, het evenement moet in de open lucht zijn en de bezoekers moeten een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs hebben. Bezoekers krijgen ook het advies om vijf dagen na het festival een sneltest te doen.

Meer besmettingen en afschalen van zorg

Net als iedereen langzaamaan weer went aan het leven van voor corona, lopen de besmettingen weer op. Begin november schalen de ziekenhuizen in Drenthe de reguliere zorg af, zodat er meer capaciteit komt op de intensive care voor coronapatiënten.

Een coronapatiënt op de intensive care van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (Rechten: RTV Drenthe)

En dus komen er weer maatregelen. De mondkapjesplicht komt terug en we moeten op meer plekken een coronatoegangsbewijs laten zien om binnen te komen, bijvoorbeeld in sportscholen en zwembaden. Ook terug van weggeweest: de anderhalvemeterregel.

Na de gewone planbare zorg, wordt eind november ook de kritieke planbare zorg in ziekenhuizen afgeschaald, om meer ruimte vrij te maken voor de coronazorg. Het gaat om operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals operaties bij kankerpatiënten of niertransplantaties. "We hadden al veel operaties afgezegd en dat zullen we nu opnieuw moeten doen", zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. "Dit is de laatste fase voor code zwart."

Van avondlockdown naar harde lockdown

De maatregelen die zijn genomen, blijken niet voldoende te werken. "De cijfers zijn hoog, hoger, hoogst", zegt premier Mark Rutte tijdens de persconferentie op 26 november. Er volgt een avondlockdown. Veel sectoren moeten vanaf dan zeker drie weken dicht van 17.00 uur 's avonds tot 05.00 uur de volgende ochtend. Het gaat om horeca, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen. Ook de amateursport gaat tussen de twee tijdstippen op slot. Essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen blijven open tot 20.00 uur.

Maar als de omikron-variant in Nederland wordt vastgesteld en de druk op de zorg blijft toenemen, gaat Nederland een week voor kerst in harde lockdown. Over de nieuwe coronavariant maakt het Outbreak Management Team (OMT) zich zorgen. Er is nog veel onduidelijk, maar zeker is wel dat de variant snel om zich heen grijpt. "Uit de eerste gegevens gaat het om een verdubbeling van het percentage in twee à drie dagen", zegt Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT en directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Onder meer kappers, winkels, bioscopen, restaurants en sportscholen moeten de deuren opnieuw sluiten.

Zestien prikstraten telt de XXL-priklocatie in de Bonte Wever in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Boosteren

Ondertussen wordt het boosteroffensief gestart: Iedereen die dat wil kan uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik krijgen. GGD Drenthe is druk bezig met opschalen om zoveel mogelijk boosterprikken te zetten. Er komen geen nieuwe locaties bij, maar op de huidige plekken worden meerdere zogenoemde priklijnen opgezet.

Met oud en nieuw zal het stil zijn op straat. Er is een vuurwerkverbod en carbidschieten mag alleen in kleine groepjes van maximaal vier personen, zonder publiek en tot 17.00 uur.

En zo eindigen we het jaar 2021, zoals we het begonnen: in lockdown.