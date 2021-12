Gemeentebelangen Midden-Drenthe bondgenoot van BBB: raadsleden worden verplicht lid

Door de coöperatie wordt Gemeentebelangen niet opeens een andere partij, benadrukt voorzitter Jarno Frenken. "Afgesproken is dat de rode draad van ons partijprogramma gelijkenissen heeft met de politieke ideeën van de BoerburgerBeweging", zegt hij. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we niet hoeven te veranderen. Wij blijven doen wat we altijd al deden."

De BBB doet niet mee bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wel probeert de partij van Tweede Kamerlid Caroline van der Plas via bondgenootschappen lokaal een woordje mee te praten. Een harde eis daarin is dat verkozen raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen lid moeten worden van de BBB. Frenken noemt dat 'een kleine moeite'.

'Voet tussen de deur'

De samenwerking met Gemeentebelangen Midden-Drenthe is de eerste die BBB aangaat in Drenthe. Frenken denkt dat Gemeentebelangen hieraan 'veel plezier gaat beleven'. "Het wordt tijd dat de politiek in Den Haag eens snapt wat er speelt buiten de Randstad. Daar leveren we graag een bijdrage aan", zegt hij. "Voorheen moesten we voor landelijk beleid aankloppen bij een gevestigde andere partij. In de praktijk bleek het lastig om als lokale partij iets voor elkaar te krijgen. Nu hebben we een voet tussen de deur."

Voorzitter Erik Stegink van BBB zegt blij te zijn met het bondgenootschap: "Voor ons is Gemeentebelangen een ideale keuze als eerste Drentse partij. Ze hebben afgelopen jaren veel voor elkaar gekregen in de coalitie door gezond (boeren)verstand en een eigen, onafhankelijk geluid.