Voormalig FC Emmen-trainer Joop Gall vergezelt Anco Jansen in Indonesië

De 58-jarige Gall uit Muntendam was van juli 2012 tot eind 2014 trainer bij FC Emmen. Daarna ging hij naar een Oekraïense club en trainde hij onder meer SV Spakenburg. Voor hij bij FC Emmen kwam, was hij trainer bij Veendam. In die periode was hij ook trainer van Jansen.

China

Gall is op dit moment trainer in China. Twee jaar geleden ging hij aan de slag als hoofdtrainer bij de voetbalacademie van Zhengzhou. Sinds februari vorig jaar is hij assistent-trainer bij het Chinese Guangzhou City FC. Vanaf volgende week traint hij Persatuan Sepakbola Makassar, zoals de club officieel heet, meldt Dagblad van het Noorden. De club staat momenteel op de twaalfde plaats in de competitie.

De Groninger tekent een contract tot mei en maakt zijn debuut op de bank op 8 januari tegen Madura United. Gall is de vierde Nederlandse trainer van de club. Henk Wullems, Robert Alberts en Wim Rijsbergen gingen hem voor.

Lees ook: