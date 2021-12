Alle inwoners 1e Exloërmond krijgen zakje knieperties in drive-through

"Vijftig kilo deeg hebben we", zegt Mirjam Rengers van de activiteitencommissie. "Maar dat komt wel goed!" Op een lange tafel staan vijf hete knieperties-ijzers, waarmee aan de lopende band wordt gebakken.

Rengers' dochter Lisanne (9) helpt met het draaien van de deegballetjes. Ook doet ze de knieperties per tien stuks in een plastic zakje. Deze zakjes worden vrijdag uitgedeeld aan langsrijdende auto's in een knieperties-drive-through.

Geen vuurwerk en carbid

Het moet een feestelijk gebeuren worden op oudjaarsdag met warme chocolademelk, lichtjes en gezelligheid. "Normaal gesproken is er carbidschieten en wordt vuurwerk afgesproken", zegt Jaap Dost, voorzitter van Stichting Streekbelangen. "Nu is er helemaal niks. Daarom hebben we bedacht om toch iets te doen voor de mensen."

Omdat we elkaar minder zien de laatste twee jaar, groei je ook uit elkaar." Jaap Dost, voorzitter Stichting Streekbelangen 1e Exloërmond

In het dorp zijn de laatste tijd ook een aantal nieuwe gezinnen komen wonen. Door corona hebben de dorpsbewoners nog weinig gelegenheid gehad om kennis te maken. Dost: "Een kniepertie is in deze streken een oud product en dat breng je dan ook naar de mensen die het nog niet kennen. Dat is het leuke ervan."

Dost hoopt met deze actie een stukje saamhorigheid terug te brengen in het dorp. "Omdat we elkaar minder zien de laatste twee jaar, groei je ook uit elkaar."

Bekijk hier onze reportage over het bakken van 1500 knieperties: