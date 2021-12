Scala splitst zich op: 'Meer inzetten op binnenschools aanbod'

Dat zijn bijvoorbeeld kennismakingslessen met muziek, theater en dans die Scala organiseert op school. Dat gedeelte krijgt subsidie en gaat verder onder de naam CultuurKLIK. Een samenwerking met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en ICO. Het vrijetijdsonderwijs krijgt een doorstart onder de naam Scala en gaat zonder subsidie verder met het geven van lessen, cursussen en workshops op het gebied van kunst en cultuur.

Loskoppelen

"We krijgen straks twee verschillende modellen", legt Thijs Torreman uit. "De één is commercieel, want we vragen straks om een bijdrage. De andere kan blijven bestaan van subsidie. Bij de laatstgenoemde hopen we het binnenschoolse aanbod te verbeteren. Dat is ook de reden geweest dat we het nu van elkaar loskoppelen."

Volgens Torreman zat het er al een tijdje aan te komen. "Overheden vinden dat binnenschoolse activiteiten voorrang moeten krijgen. En dat is op zich best logisch, want op school zitten de kinderen en daar heb je het grootste bereik. In heel Nederland is de subsidie voor het vrijetijdsonderwijs eigenlijk al afgebouwd. In Zuidwest-Drenthe en Overijssel was de knoop nog niet doorgehakt, maar in deze regio's stoppen ze er nu ook mee."

Volgens hem verandert er voor de inwoners weinig. "Iedereen kan nog steeds lessen, cursussen en workshops blijven volgen. Op school blijven dezelfde contactpersonen aanwezig."

Torreman vertrekt

De dagelijkse leiding van Scala Centrum voor de Kunsten komt in handen van zakelijk leider Constance Leppen. Zij volgt per 1 februari Torreman op, die de afgelopen 2,5 jaar als interim-directeur Scala heeft begeleid naar de splitsing en fusie.

