Afvalondernemer bestraft voor overtreden milieuregels in Meppel en Staphorst

Afvalondernemer Albert T. uit Staphorst is voor het werken zonder vergunningen en het vervalsen van begeleidingsbrieven bij afvaltransporten veroordeeld tot honderd uur werkstraf. De rechtbank in Zwolle heeft de 51-jarige ondernemer, die lange tijd eigenaar was van de milieustraat in Meppel, ook drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

T. pleegde de delicten in 2018 en 2019. Niet alleen in Meppel hield de ondernemer zich niet aan de regels, ook bij zijn bandenbedrijf in Staphorst ging het mis. Voor sommige werkzaamheden had hij helemaal geen vergunning en in andere gevallen had hij die wel, maar leefde hij die niet na. De rechter heeft beide bedrijven boetes opgelegd; 10.000 euro (de helft voorwaardelijk) voor de milieustraat in Meppel en 8.000 euro (ook de helft voorwaardelijk) voor het bandenbedrijf.

Ook de vrouw van de afvalondernemer is veroordeeld. Zij had een kleinere rol bij de delicten en kreeg daarom alleen een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur.

Snijbrander

Albert T. sloeg bij de milieustraat in Meppel onder meer gasflessen niet veilig op. Bij zijn bedrijf in Staphorst sloeg hij een grote partij banden niet volgens de regels op en verwerkte hij onder meer zonder vergunning metaal- en plastic afval. Ook vervoerde hij allerlei soorten afval met vrachtwagens, waarvoor hij de verplichte begeleidingsbrieven vervalste.

Eind 2019 was het terrein aan de Hesselterlandweg inmiddels in andere handen toen T. probeerde erop te komen. Hij vernielde daarvoor een hek en kwam uiteindelijk op het terrein, terwijl dat voor hem verboden was. T. had een conflict met de nieuwe eigenaar. Die man ging hij in november 2019 met snijbrander te lijf. Daarvoor is T. begin dit jaar door het gerechtshof veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf.

Conflict

Alles wat er is gebeurd, komt volgens de rechtbank voort uit conflicten die T. had met de gemeente en de provincie. T. "Dat verdachte geen andere mogelijkheid of uitweg zag, betekent niet dat hij zich kan wenden tot strafbaar handelen. Het is de taak van de gemeente en provincie om de milieuwetgeving te controleren en te handhaven in het algemeen belang van de volksgezondheid en het milieu", aldus de rechtbank.

