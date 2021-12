UMCG in januari om tafel met gezondheidsministerie over sluiting kinderhartchirurgie

Waar het vertrouwen van Verhagen op gebaseerd is? "Ik heb de indruk dat niet alle informatie op tafel lag toen het besluit werd genomen. Daar vraag ik aandacht voor. Haal die informatie bij elkaar en kijk nog eens even heel goed wat de consequenties zijn. Ik heb veel vertrouwen in de minister en de toekomstige minister, wie dat ook gaat worden. Dat zijn meestal heel verstandige mensen. Dus zonder twijfel gaat die missende informatie nu een belangrijke rol spelen", aldus Verhagen.

Kennis lekt weg

De afdeling kinderhartchirurgie bestaat al 75 jaar en is er voor kinderen jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking. Het gaat om zeer gespecialiseerde zorg. "Het is een team van tientallen neonatologen, intensive care-kinderverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen op de operatiekamers", zegt de kinderarts.

De sluiting van kinderhartchirurgie heeft ook tot gevolg dat het moeilijk wordt om hartlongmachines beschikbaar te houden voor kinderen met andere ernstige aandoeningen, zoals longafwijkingen. Verhagen: "Als de mensen die de bediening van die apparatuur beheersen zouden wegtrekken, dan is het er gewoon niet meer en dan krijg je wat je noemt een braindrain vanuit het Noorden naar de Randstad."

Team reageert geschokt

Het besluit viel vlak voor de kerst en kwam hard aan volgens Verhagen. "Het was een enorm grote klap voor de medewerkers. Het team kon nauwelijks geloven dat het besluit genomen is. Er was vertrouwen in het team omdat de kwaliteit van zorg die we leveren objectief was vastgesteld en goed werd bevonden. Wij dachten: 'het kan toch niet waar zijn dat als je zulk goed werk levert, dat je dan niet meer door mag'."

Maar het team ging niet bij de pakken neer zitten. Er kwam een petitie, die inmiddels al meer dan 172.000 keer is ondertekend. Politici werden benaderd en politici benaderden het ziekenhuis. Met succes. "Er zijn Kamervragen onderweg en ook de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat in debat over het besluit", zegt Verhagen. Het CDA in Provinciale Staten heeft gisteren ook al aan de bel getrokken over de sluiting.

Ook petitie andere steden

Inmiddels is er ook een petitie opgesteld door de afdelingen kinderhartchirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, waarvan de minister ook besloten heeft dat die dicht moeten. De petitie was rond het middaguur bijna 30.000 keer getekend.

Verhagen vindt de impact van sluiting van de Groningse afdeling groter dan de sluiting van een aantal van die gespecialiseerde centra in de Randstad. "In de Randstad is een aantal centra op steenworp afstand van elkaar die deze zorg levert. Ik zou denken dat daar wel iets minder zou kunnen, zonder dat mensen verder hoeven te rijden."

De familie Vos uit Assen blijft liever bij het UMCG (Rechten: RTV Drenthe)

De sluiting treft ook Drentse kinderen, zoals de 9-jarige Dylano Vos uit Assen. Hij heeft een ernstige hartafwijking en is daaraan in 2017 geopereerd in het UMCG. Als de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen sluit, zou hij voor controle naar Utrecht of Rotterdam moeten.

Dylano blijft liever in Groningen. "Hij heeft daar al een band met de artsen en in het andere ziekenhuis kent hij de artsen natuurlijk niet. Dus hoe gaan ze op hem reageren als hij een beetje boos wordt of niet mee wil werken? En hoe gaat hij daarop reageren? Dat weten we niet", zegt zijn moeder Francisca Vos.

Hogere kosten

Het gezin heeft het financieel niet breed. Controles in Utrecht en Rotterdam zouden betekenen dat ze daar meer geld kwijt aan zijn. "Het kost ook enorm veel benzine en parkeergeld. En tijd. Ik heb vier kinderen en is het allemaal chaos dan", legt Vos uit.

De familie Vos hoopt dan ook dat de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen gewoon open blijft. "Goed om te zien dat de petitie al zo vaak is getekend. Ik hoop dat het helpt", aldus Vos.