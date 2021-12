Terugblik Ridderveld: Na de slag blijven de barricades bemand

Groots was de teleurstelling van bewoners rondom het Ridderveld in Emmen. De helft van 'hun' ontmoetings- en speelplek raakten ze kwijt aan een opvang voor dementerenden. Eind oktober hakte de gemeenteraad van Emmen de knoop definitief door.

Ondanks dat oordeel is de buurt er nog niet klaar mee. De strijd mag weliswaar zijn gestreden, de barricades blijven bemand.

Die desbetreffende raadsvergadering staat Silvia Speelman en Sharon Regts, allebei van het plaatselijke actiecomité, nog helder voor de geest. "Een behoorlijke kater", aldus Speelman. "Een klap in het gezicht", vult Regts aan. Het initiatief vond steun bij de oppositiepartijen. De coalitiepartijen Wakker Emmen, CDA en PVDA kiezen voor opsplitsing van het veld.

Het Ridderveld was ooit de locatie van een school die tien jaar geleden werd gesloopt. Een nieuwe invulling bleef ondanks meerdere plannen uit. Voor de buurt een kleine zegen. Buurtkinderen konden er naar hartenlust een balletje trappen en voor buurtevenementen was het een prachtige plek, aldus de twee.

WOB-verzoek

De gemeente bleef plannen smeden voor een nieuwe invulling die in de afgelopen jaren meerdere malen is gepresenteerd aan de buurt. Het comité deed een tegenvoorstel door het veldje volledig in te richten als speel- en ontmoetingsplek. Het college en de meerderheid van de raad gingen uiteindelijk voor een compromis: splitsing van het veld en ieder een deel.

Voor het actiecomité geen bevredigende oplossing, aldus Speelman en Regts. Voor hen is het alles of niets. De besluitvorming van de gemeente verandert daar niets aan.

Regts: "We hebben onlangs een WOB-verzoek bij de gemeente ingediend om alle mailwisselingen, notulen en andere vormen van communicatie over het Ridderveld boven water te krijgen." Speelman: "In de afgelopen jaren zijn er meerdere alternatieve locaties aangedragen."

Hutkerk

Volgens de twee dames zaten daar best goede kandidaten bij. Zoals de school van het Esdal College aan de Angelsloërdijk. Dit gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden. Bij het ziekenhuis is zelfs een terrein aangewezen als zorgcampus. De nabijgelegen Hutkerk werd verder ook aangedragen. Naar ons idee is er met oogkleppen op gekeken naar het Ridderveld."

Een bevestiging vinden zij in de bij de gemeente opgevraagde informatie. "Zonder Ridderveld zou het Gastenhuis zich terugtrekken." De gemeentelijke documentatie wordt tot in detail nageplozen. Regts: "We willen nagaan of alles wel eerlijk is verlopen." Volgens Speelman valt het nog niet mee. Er bevinden zich veel zwartgelakte passages in de stukken. "Het roept soms meer vragen dan antwoorden op."

Over mogelijke vervolgstappen zit het actiecomité nog in dubio. Regts: "Echt tegenhouden kunnen we het niet meer, denk ik. Nochtans proberen we tijd te winnen. Al was het maar om de buurtkinderen zo lang mogelijk van het veldje te laten genieten."

2000 vierkante meter

Daarnaast gaat het comité nog met de gemeente in gesprek over de invulling van de resterende helft van het Ridderveld. Het zal vooral gaan om speelvoorzieningen en verhardingen. Het Gastenhuis staat gepland op het huidige voetbalveldje.

Speelman: "Daarmee raken we wel bijna 2000 vierkante meter kwijt van het Ridderveld. We hebben bij de gemeente aangegeven dat we die elders in de buurt graag terug willen."

Catamaran

Een goede kandidaat is volgens haar de plek van de gesloopte Catamaranschool aan de Veenkampen. De gemeente wees deze onlangs aan als mogelijke nieuwbouwlocatie. Ondanks dat besluit wil het actiecomité hierover het gesprek aangaan met de gemeente.

Speelman: "Het veldje zou naast speelplek ook kunnen fungeren als buitensportlocatie voor basisschool 't Eenspan. Daar zetten we nu op in."

Alle ontwikkelingen rondom Het Gastenhuis worden in de tussentijd nauwlettend in de gaten gehouden. Regts: 'Bij elke te nemen stap kijken we mee."