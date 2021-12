Politie vindt ruim honderd kilo illegaal vuurwerk in slaapkamer in Assen

Op een slaapkamer in een huis in Assen heeft de politie gisteravond meer dan honderd kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt milieupolitie Noord-Drenthe op Twitter. Het vuurwerk is in beslag genomen.

De politie nam op verschillende plekken gisteravond vuurwerk in beslag, deels naar aanleiding van tips die binnenkwamen. Of dit allemaal in Assen was, is onduidelijk. De vondst in de slaapkamer spande de kroon. Hoe de politie dit vuurwerk op het spoor is gekomen en in welk deel van Assen het is gevonden, is niet bekendgemaakt.