'Ik wil het natuurvonkje overbrengen op de volgende generatie'

Tijdens de opleiding tot gids leerden de deelnemers over verschillende aspecten van de natuur, zoals planten, dieren, ecologie, duurzaamheid en het landschap. Maar ook werd er aandacht besteed aan het leren gidsen. En iedere cursist observeerde een jaar lang een natuurgebied. Dirksen onderzocht de Elperstroom, één van de meest ongeschonden beekdallandschappen in Nederland.

Natuurvonkje

Dirksen vertelt dat hij de opleiding heeft gevolgd omdat hij erg geïnteresseerd is in de natuur. "Ik wil vooral mijn kennis verbreden," zegt hij. "Anderzijds is het ook een heel goede manier om de liefde voor de natuur over te brengen op andere mensen, om het natuurvonkje over te dragen aan de volgende generatie."

"Door de opleiding heb ik mijn kennis behoorlijk verdiept," vervolgt de Elper. "Een aantal dingen wist ik gewoon niet. Ook ben ik verbanden in de natuur gaan zien; een erg belangrijk aspect in de natuur."

Elperstroom

De Elperstroom is een beekdalreservaat dat op de westelijke helft van de Hondsrug ligt. Dirksen: "Het is een mooie plek waar ik kan opladen en waar ik me kan verbazen over de diversiteit van de natuur, zoals de wisselingen van de seizoenen. Dat geeft me power.'

In het Elperstroom-gebied heeft Dirksen een mooie vondst gedaan. "Deze omgevallen boom heeft een hele plak grond meegenomen en daar zit een kleine kolonie in van oeverzwaluwen," wijst hij enthousiast. "De vogels zoeken een plek die heel erg stijl is, om te voorkomen dat rovers in hun nest komen. En deze grote boom van drie of vier meter hoog biedt dat plekje. Er zit genoeg aarde achter, waar ze dan de gangen van hun nest in kunnen maken. Een leuk plekje."

Zuinig zijn op de natuur

De Elper noemt de natuurgidsenopleiding een prachtig instrument om mensen mee te nemen in de natuur om al het moois te laten zien. "Maar het is wel van belang dat we met z'n allen zuinig zijn op deze natuur," zegt hij. "Zodat we nog heel erg lang kunnen genieten van al het moois."

