Meer operaties mogelijk in Drentse ziekenhuizen door afname coronapatiënten

In de Drentse ziekenhuizen kan iets meer geopereerd worden nu het aantal coronapatiënten afneemt. Vooral op de verpleegafdelingen is een afname te zien van het aantal mensen met covid-19. Daarom is voorzichtig weer begonnen met onder meer knie- en heupoperaties, meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN).

"We bekijken steeds wat we kunnen doen, maar het verschilt dagelijks per ziekenhuis wat er mogelijk is", meldt een woordvoerder van het zorgnetwerk. "De ic's liggen nog behoorlijk vol, maar op de verpleegafdelingen liggen een stuk minder coronapatiënten." Ondanks de afname zitten de Drentse en andere ziekenhuizen in Noord-Nederland nog altijd in 'fase 2D'. Dat betekent dat een groot deel van de planbare zorg afgezegd moet worden om ruimte te maken voor coronazorg.

'Fase 2D' blijft gelden

De ziekenhuizen in Noord-Nederland proberen kritieke ingrepen zoals hart- en kankeroperaties zoveel mogelijk binnen zes weken te organiseren. Lukt dat niet, dan kan dat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit leiden tot gezondheidsschade. Volgens deze zorgorganisatie geeft momenteel 21 van de 73 Nederlandse ziekenhuizen aan niet al deze kritiek-planbare zorg te kunnen leveren.

Voor dat soort kritieke ingrepen moet er vaak een ic-bed vrij zijn, meldt het AZNN. Omdat deze bedden in Noord-Nederland veelal nog bezet zijn door patiënten met het coronavirus, wordt per dag bekeken wat mogelijk is. "Wat kan gaat uiteraard door. We kijken momenteel goed naar wat er mogelijk is", vertelt de woordvoerder. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat een deel van het zorgpersoneel nu vakantie heeft, waardoor er sowieso minder geopereerd kan worden.

Onzekerheid over Omikron

Het AZNN kan naar eigen zeggen moeilijk inschatten of de ziekenhuisbezetting blijf dalen. De opkomende omikronvariant is een onzekere factor. "Wat deze virusvariant uiteindelijk gaat doen, is de grote vraag. In Engeland lijkt de heftigheid mee te vallen, maar als omikron besmettelijker is, weet je niet wat het gaat veroorzaken. Het is afwachten, en daarom bereiden we ons voor op de mogelijke gevolgen", aldus het AZNN.

Wat is het AZNN? Bij het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland zijn verschillende aanbieders van acute zorg aangesloten. Dat zijn bijvoorbeeld de ziekenhuizen, ambulancezorg, meldkamers, GGZ- en GGD-instellingen, apotheken, geneeskundige hulpverleningsorganisaties, zorgverzekeraars en zorgbelangorganisaties. "De kwaliteit van zorg voor de patiënt die deze zorg acuut nodig heeft, is vooral afhankelijk van een goede afstemming tussen de ketenpartners. Het AZNN maakt daarom afspraken met ketenpartners over de onderlinge samenwerking."

