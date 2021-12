Geesbrug wil na onrustige jaarwisselingen nu een veilig Oud en Nieuw

In de afgelopen jaren ging het steeds mis op en rond de kruising van de Berkenlaan en de Meidoornlaan. Voor de jongeren was het inmiddels traditie geworden: een groot vreugdevuur midden op straat. Maar het vuur werd steeds groter, de sfeer grimmiger en het dorp kwam elke jaarwisseling slecht in het nieuws. Zover moet het dit jaar niet komen, vinden de jongeren in Geesbrug. Ze gingen het gesprek aan met de gemeente Coevorden.

'Feest zonder trammelant'

Jan Blokzijl en Rick van der Sleen behoren tot de jongeren die de jaarwisseling gezellig met dorpsgenoten willen doorbrengen. "Je wordt ouder, maar soms niet verstandiger", zegt Blokzijl met een knipoog. Van der Sleen voegt daaraan toe: "We kunnen ook gewoon een gezellig feest maken zonder alle trammelant."

Samen met de gemeente maken de jongeren afspraken. De belangrijkste: op de kruising komt geen groot vreugdevuur. Ondanks dat de gemeente vertrouwen heeft in de jongeren, worden er wel maatregelen genomen. Zo komt er cameratoezicht en is er een noodverordening van kracht.

Veilig gevoel voor omgeving

"Wat je uiteindelijk wil, is dat de jaarwisseling ook in Geesbrug veilig en rustig verloopt", zegt burgemeester Bergsma. "Er is wel wat gebeurd, de afgelopen vier jaar. Uit voorzorg plaatsen we camera's. Dat geeft ook een veilig gevoel voor de omgeving. Dankzij de noodverordening kunnen we eventueel snel ingrijpen als er wanordelijkheden zijn."

Maar zover moet het dit jaar niet komen. Blokzijl en Van der Sleen zijn de voortrekkers in de jongerengroep en laten weten dat ze er alles aan doen om ongeregeldheden te voorkomen. Als er toch rotzooi wordt getrapt, grijpen ze in. "Dan zeggen we er wat van en we staan in contact met de politie", verzekert Van der Sleen. De tijd van uit de hand lopende jaarwisselingen is geweest, denkt Blokzijl: "Je moet je verstand gebruiken en we gaan nu een nieuwe start tegemoet."

In de toekomst een dorpsfeest voor iedereen?

De burgemeester waardeert de goede wil van de jongeren. Het kruispunt zelf is vernieuwd en om de jongeren tegemoet te komen, mochten ze van de gemeente net buiten het dorp een feest organiseren om de jaarwisseling te vieren. Door corona kan dat nu niet, maar zodra het weer kan, krijgen ze alsnog hun feestje. Eentje waarop zelfs heel Geesbrug welkom is.

