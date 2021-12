Nieuw-Schoonebeek wijst gemeente met ludieke video op woningnood

Nieuw-Schoonebeek zit te springen om nieuwe huizen. Het dorp vormt daarin geen uitzondering op de rest van Nederland, maar opvallend is wél dat het vooral jongeren zijn die woonruimte zoeken, omdat ze in het dorp willen blijven. "We hebben een lijst met 25 serieuze gegadigden voor een starterswoning", zegt Marleen Herbers van Dorpsbelangen Schoonebeek. Met een ludieke video wil de belangenorganisatie de woningnood bij de gemeente Emmen onder de aandacht brengen.

"We zijn gewoon ontzettend afhankelijk van de gemeente", zegt Herbers. "Er is goed nieuws, want Nieuw-Schoonebeek staat op de lijst van de tien locaties in de gemeente die zijn aangewezen om huizen te bouwen, dus dat is mooi. Het gaat om 10.000 vierkante meter in het dorp, het plan heet De Waide 2. Het volgt op nieuwbouwplan De Waide, wat inmiddels is afgerond."

'Vaart erachter'

Ondanks dat goede nieuws en eerdere gesprekken met burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Jisse Otter, wil Dorpsbelangen met de video, die vandaag wordt opgenomen, opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is dat de woningen er ook echt komen. Herbers: "De plannen zijn er al heel lang. Met het filmpje, waar de nodige humor in zit, willen we ook een beetje de druk erop houden bij de gemeente, zodat er vaart gezet wordt achter de woningbouw."

Dat veel jongeren graag in hun eigen dorp willen blijven, komt vanwege de saamhorigheid en de mooie omgeving, zegt Herbers. "Voorzieningen zijn hier amper, maar er zijn voor hen toch genoeg redenen om te blijven. Om te werken en te winkelen moeten ze het dorp uit, maar dat zijn ze wel gewend." Het is geen belemmering voor ze, wil Herbers maar zeggen. "Familie en vrienden wonen hier. Ook wordt er vanuit buurten veel georganiseerd. Dat zijn dingen die ze belangrijk vinden."

Video met een knipoog

Volgens Harbers is het van groot belang dat er starterswoningen komen in nieuwbouwplan De Waide 2. "In de nieuwe buurt die nu net klaar is, staan twee-onder-een-kapwoningen en ook een paar vrijstaande huizen. Herbers: "Dat is voor de meeste jongeren niet weggelegd en daar moet rekening mee gehouden worden."

Het filmpje heeft een 'De Speld-achtige toon'. Er zijn onder andere jongeren in te zien die in een doos onder een brug slapen, een knipoog naar de huidige situatie. In de loop van volgende maand wil Dorpsbelangen de video naar de Emmer politiek sturen. De vereniging hoopt dat het reacties losmaakt in de gemeenteraad.

