Warmterecord op oudjaarsdag verwacht: 'Korte broek kan bijna aan'

Drenthe kan zich waarschijnlijk opmaken voor de warmste oudjaarsdag die ooit in de provincie is gemeten. Dat zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Volgens hem wordt het warmterecord uit 2017 verbroken. Toen werd in Hoogeveen een temperatuur 13 graden gemeten. Van der Zwaag verwacht nu dat het een graad warmer gaat worden. "Echt uitzonderlijk zacht."

De hogere temperaturen worden veroorzaakt door zachte lucht vanaf de Canarische Eilanden die ons land bereikt. Deze luchtstroom kan hier leiden tot windkracht zes. Daardoor is de kans op mist tijdens deze Oud en Nieuw volgens Van der Zwaag een stuk kleiner. "Wel kan er oudjaarsdag een enkele bui vallen en is het bewolkt."

Ook zachte jaarwisseling

De nieuwjaarsnacht verloopt wel droog en ook zacht. Toch denkt de weerman niet dat het record van 2006 wordt verbroken. "Toen was het rond middernacht 12 graden. Dat gaan we, denk ik net niet halen, maar we kunnen de korte broek bijna wel aan."

Begin januari blijven de zachte temperaturen aanhouden, verwacht Van der Zwaag. De temperatuur schommelt dan rond de 10 graden. "Er is voorlopig nog geen sprake van winterweer. Het natuurijs van afgelopen weekend was echt een mazzeltje, want ik zie geen vorst in de vooruitzichten."

Weerrecords

Ook landelijk kunnen meerdere weerrecords sneuvelen, verwacht website weer.nl. In het zuiden kan de temperatuur op oudjaarsdag zelfs stijgen tot 15 graden. De warmste oudjaarsdag tot nu toe was in 2017, toen werd het in De Bilt 13,7 graden. in Zuid-Limburg werd zelfs een temperatuur van 14,5 graden gemeten.

