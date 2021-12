Statiegeld belangrijk voor schoonhouden van natuurgebieden

Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, Stichting De Noordzee, Plastic Soup Surfer en Greenpeace hebben geen vertrouwen in het plan. Vanaf 31 december volgend jaar zit er statiegeld op blikjes en moet er een goed inzamelsysteem staan. Dat besloot de vorige staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66), in februari. De milieuorganisaties vrezen echter dat met het plan van het Afvalfonds 'het halen van de wettelijke doelstellingen onmogelijk wordt en het milieu het slachtoffer wordt'.

Statiegeld

Minimaal negentig procent van de blikjes moet volgens de wet straks gescheiden worden ingezameld om te worden recycled. Door 15 eurocent statiegeld in te voeren hoopt het kabinet te voorkomen dat het afval in het milieu belandt, zoals nu met ongeveer 150 miljoen blikjes per jaar gebeurt.

In grote steden wordt zwerfafval meestal opgeruimd door bijvoorbeeld de gemeente, maar in natuurgebieden vaak niet. "Daarom is een goed statiegeldsysteem juist erg belangrijk voor een provincie die zo rijk is aan natuur, namelijk Drenthe", vertelt Jelmer Vierstra van Natuur & Milieu.

Sommige soorten dieren, zoals vogels, zien stukjes blik aan als voedsel. "Hierdoor krijgen de dieren kleine stukjes blik in hun maag en daardoor gaan ze dood", aldus Vierstra. "Ook ligt er soms een blikje in het weiland van een boer waardoor het blikje uiteindelijk in de maag van koeien belandt. Dit is een serieus probleem."

Gemakzucht

"Hoe gemakkelijker de consument flesjes en blikjes kan inleveren, des te minder zwerfafval er uiteindelijk is," zegt Vierstra. "Om de blikjes 'nabij de supermarkt' in te leveren is volgens ons een te vaag begrip. De consument moet dan meer moeite doen om zijn blikjes in te leveren," aldus Vierstra. Omdat de supermarktbranche niet mee wil werken, hoopt Vierstra dat het kunnen inleveren van blikjes in de supermarkt bij wet wordt verplicht.

"Eigenlijk werkt statiegeld op een of andere manier als een psychologische beloning, die beloning zit namelijk in het blikje of flesje ook al heb je er al voor betaald," zegt Vierstra. "Daarom werkt het ook zo goed tegen zwerfafval. Van andere landen met een goedwerkend statiegeldsysteem zien we dat negentig procent minder blikjes in de natuur terechtkomen."

