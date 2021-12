Drentse Statenfracties roepen op kinderhartchirurgie in UMCG open te houden

Twaalf van de dertien fracties van de Provinciale Staten in Drenthe hebben een brandbrief gestuurd naar minister Hugo de Jonge om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open te houden. Alleen de PVV-fractie heeft de brief niet ondertekend.

Ook de fracties van de Provinciale Staten in Friesland, Groningen en Overijssel en de fracties van de gemeenteraad in Groningen hebben de brief ondertekend.

De demissionair minister wil de kinderhartchirurgie in Groningen sluiten. Ook diezelfde afdeling in Amsterdam en Leiden wil hij sluiten. Deze zorg moet vanwege centralisatie naar het UMC Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam.

'Onacceptabel'

De schrijvers van de brief vinden de sluiting onacceptabel. "Het verdwijnen van deze zorg uit onze regio zou een desastreuze verschraling van de zorg in Noord-Nederland betekenen", schrijven ze aan Hugo de Jonge. Ze roepen hem op om nog voor het einde van het jaar de beslissing terug te draaien.

"Wij hebben in deze brede samenstelling nog nooit eerder een brief geschreven. Nu doen we het wel. We dringen er in het belang van heel Noord-Nederland met kracht bij u op aan dat u terugkomt op uw voorgenomen besluit en de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open zult houden."

De regionale politiek is niet de enige die tegen de sluiting is. Een petitie tegen het besluit is inmiddels al meer dan 200.000 keer ondertekend. In januari gaat het UMCG met het ministerie om tafel.

Lees ook: