Borden van Maya de Bij in Hoogeveen zijn gestolen en gesloopt

De afgelopen weken zijn verschillende borden van Maya de Bij gesloopt en gestolen in Hoogeveen. Op TikTok circuleren filmpjes waarin te zien is dat de borden in 'zuipketen' hangen.

"Wij zijn verrast dat Maya niet alleen populair is bij kleine kinderen maar ook bij 'bijna volwassen' jongeren", laat de organisatie Binnenstad Hoogeveen weten. "We snappen ook dat het spannend (en misschien stoer) is een Maya mee te nemen en daar dan goede sier mee te maken. Helaas berokkent dat de binnenstad veel schade. Diefstal is een strafbaar feit en dus zullen we aangifte moeten doen."

Ruilen voor sticker

Zover wil het bestuur van Binnenstad Hoogeveen het niet laten komen. Ze doen daarom een oproep om de borden terug te brengen. "Als jij of iemand die je kent zo'n Maya in bezit heeft kun je die (straffeloos) omruilen voor een ruige sticker in hetzelfde formaat. Kan zo tegen muur in de keet of kamer. We doen dan niet moeilijk en ruilen gewoon. Klaar!"

De borden kunnen naar !Pet worden gebracht aan de A.G. Bellstraat 26 in Hoogeveen.

Mascotte

Maya de Bij is de nieuwe mascotte van de gemeente Hoogeveen. De komende vier jaar zijn borden van het insect in heel Hoogeveen te vinden. Met het initiatief hoopt Hoogeveen zich meer te kunnen profileren als een kindvriendelijke gemeente.