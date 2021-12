Kappers gaan morgen demonstreren: 'We voelen ons in de steek gelaten'

"We voelen ons in de steek gelaten door de regering", zegt Jolanda Maes, zichtbaar geëmotioneerd, in haar lege kapsalon. "Doordat ze zeggen dat we niet essentieel zijn en we niet ons geliefde werk kunnen doen."

Maes hing vandaag twee grote spandoeken aan de gevel van de kapsalon, met daarop onder meer in grote letters: 'Wij zijn ook essentieel'. De kapsalon gaat morgen niet open. Maes en haar werknemers gaan wel naar de demonstratie in Nieuw-Weerdinge.

Bekijk in deze reportage waarom kapster Jolanda Maes morgen gaat demonstreren:

Maes: "We hopen ermee te bereiken dat we gezien en vooral gehoord worden. De regering geeft maar weinig steun en in sommige gevallen helemaal niets. We moeten gewoon weer aan het werk met zijn allen."

'Compensatie onvoldoende'

De landelijke actie wordt georganiseerd door ondernemerscollectief Ik kan niet meer - Knippen. Er zouden in Nederland al meer dan tweehonderd kapsalons zijn die morgen meedoen. In Drenthe hebben zich kappers aangemeld uit de gemeenten Westerveld, Coevorden en Emmen. De kappers vinden de compensatie die ze krijgen van de regering onvoldoende.

Ik weet zeker dat we goed en veilig open kunnen gaan." Jolanda Maes, kapsalon HairFun

Jolanda valt met haar kapsalon bij veel subsidieregelingen net buiten de boot. "Er is wel steun, maar dan moet je minimaal 20 procent verlies lijden", zegt haar echtgenoot Edwin Maes. In 2020 en 2021 draaide hun salon naar eigen zeggen ongeveer 18 procent verlies.

Wel ontvingen zij een eenmalige gift van de overheid van 4000 euro. Edwin Maes: "Maar daardoor daalde ons verlies in omzet in dat jaar van 33 naar 18 procent en kwamen we niet meer in aanmerking voor de NOW-regeling. Dus dat moesten we terugbetalen."

Grote schulden

Het echtpaar voorziet problemen voor de toekomst als er niet gauw iets verandert. Edwin Maes: "Het betekent simpelweg dat we een schuld opbouwen. Die schuld loopt straks richting de 50.000 euro. Dat kost ons tussen de 8 en 10 jaar om terug te betalen."

Voor het bedrijf betekent dat dat ze geplande investeringen niet kunnen doen, zoals het plaatsen van dubbel glas in de grote ramen aan de straatzijde van de kapsalon. "En voor andere kapsalons kan het faillissement betekenen", zegt Edwin Maes.

Omikron rukt op

De boodschap is duidelijk: de kappers willen weer open. Maar met de omikronvariant van het coronavirus die in opmars is, lijkt het niet waarschijnlijk dat de regering snel versoepelingen aan gaat kondigen.

Jolanda Maes denkt echter dat kappers veilig open kunnen: "We werken met mondkapjes op en we doen aan registratie. We kunnen precies zien wie er op welk moment in de salon is geweest. Dus ik weet wel zeker dat we goed en veilig open kunnen gaan."

Dit doet ons heel erg zeer, want we willen ons eigen brood verdienen." Edwin Maes, echtgenoot van Jolanda Maes

Haar echtgenoot vult aan dat zij twee keer hebben meegemaakt dat een klant besmet bleek met het virus. Volgens hen testte daarna niemand van het personeel of de andere klanten positief.

"Ik hoop dat de regering eens wakker wordt", zegt Edwin Maes. "Er wordt onnodig veel kapot gemaakt in bepaalde branches. Dat doet ons heel erg zeer want we willen ons eigen brood verdienen."

