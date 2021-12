Gemeenten: 'Gebrek aan doorstroming senioren grootste oorzaak woningbouwcrisis'

Senioren blijven te lang in hun (te) grote woning. Ze stromen onvoldoende door naar alternatieve woonruimtes zoals appartementen. Daardoor is er weinig doorstroming en krijgen andere groepen zoals starters minder kans op een huis. Dat zeggen Drentse gemeentes in een landelijke woningbouwenquête van de NOS.

De NOS stuurde naar alle Nederlandse gemeentes een vragenlijst over de woningmarkt. Daarin werd gevraagd naar de problemen, oorzaken en mogelijke oplossingen voor de woningbouwcrisis. Zes Drentse gemeentes vulden die enquête in. Vijf daarvan wezen een gebrek aan soepele doorstroming van senioren aan als grootste oorzaak van de vastgelopen woningmarkt. Naast een gebrek aan geschikte seniorenwoningen, wordt ook een tekort aan goedkope woningen als groot probleem gezien. Dat is in lijn met de situatie in heel Nederland.

Fit en niet verhuizen

Bart en Elisabeth Rinkema wonen met veel plezier in hun huis in Vledder, maar in de logeerkamer komen ze eigenlijk nauwelijks. Het huis is eigenlijk te groot voor ze. "Een gezin kan hier prima wonen", zegt Bart. "Het is wat dat betreft zonde dat we de overbodige slaapkamers niet benutten."

De tachtigers zijn nog fit en zien voorlopig geen reden om te verhuizen. En als ze dat wel zouden willen, is er voor hen geen geschikt alternatief. "Onze woonlasten zijn op dit moment laag. De huurprijzen zijn zo hoog dat die optie niet aantrekkelijk is voor ons. Bovendien willen we graag in Vledder blijven wonen en hier hebben we nog niets gezien wat we willen."

Geschikter voor jonge gezinnen

De twee uit Vledder zijn niet de enigen. Veel ouderen zitten eigenlijk in een te grote woning. Met de vergrijzingsgolf die eraan komt, zal dit aantal alleen maar oplopen. Vaak zitten de senioren al tientallen jaren in hun woning en zijn de kinderen al het huis uit, waardoor het huis te groot is voor zijn tweeën. Hoewel de huizen daarom geschikter zijn voor starters of jonge gezinnen, krijgen zij geen kans.

Klein tuintje

Mocht hun gezondheid verslechteren, komt een verhuizing toch dichter in de buurt, denkt echtpaar Rinkema. Ze hebben een helder beeld wat ze willen. "Een compacte woning met alle voorzieningen gelijkvloers", sommen ze op. "Het zou fijn zijn als er een klein tuintje bij zit. Het hoeft echt niet groot of overmatig luxe te zijn."

Daarom blijven ze hun ogen open houden. "Als er iets is in het dorp wat geschikt is dan gaan we verkassen. Maar anders niet. Want we wonen hier nog heerlijk."

