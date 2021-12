Forum voor Democratie doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Emmen en Hoogeveen

Forum voor Democratie doet ook in Drenthe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart; in Emmen en Hoogeveen kunnen kiezers stemmen op de rechtse partij van leider Thierry Baudet. De kieslijsten zijn nog niet bekendgemaakt.

Forum doet in totaal in vijftig verschillende gemeenten in ons land mee aan de verkiezingen op woensdag 16 maart. In Noord-Nederland gaat het om de gemeenten Groningen, Westerkwartier, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Statenfractie

Het is voor het eerst dat de partij van Baudet meedoet aan de raadsverkiezingen in Drenthe. In 2019 deed Forum wel mee aan de Statenverkiezingen en met succes: de partij kwam gelijk met zes zetels in Provinciale Staten, onder aanvoerring van fractievoorzitter Hendrikus Velzing uit Klazienaveen. Anderhalf jaar later ontstond er heibel: vier leden stapten per direct op.

Aanleiding was dat de FvD-partijtop jongeren binnen de partij met extreemrechtse opvattingen niet terugfloot. Ook de koers van Baudet stond hen niet langer aan. De vier sloten zich eind vorig jaar aan bij JA21 en volgden daarmee het voorbeeld van onder meer landelijk bekende politici als Joost Eerdmans.

Tegen coronamaatregelen

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft FvD onder andere als speerpunten dat de naar hun idee buitensporige coronamaatregelen en de 'testsamenleving' moet worden afgeschaft. Ook is de partij tegen asielzoekerscentra, het in de toekomst van het gas halen van woningen en tegen windmolens en zonneweides.

Dat Forum weinig op heeft met de coronamaatregelen bleek onder meer in het weekend voor kerst toen de partij, ondanks de lockdown, op zondag 19 december een kerstmarkt organisatie op het erf van een agrarisch bedrijf in Wijster. Forum kreeg na afloop een boete van 10.000 euro van de gemeente Midden-Drenthe.

