Van bedreiging naar rust: directeur Winsinghhof wil niet als olifant door porseleinkast

Geen gespreid bed, maar een warm bad; zo omschrijft Frölich zijn eerste indruk van het knusse theater te Roden. "Ik merkte de betrokkenheid bij de gasten, het personeel en de vrijwilligers in de eerste weken", zegt hij. "Toen draaiden we nog films en hadden we voorstellingen. Ik werd van alle kanten aangeschoten door mensen die een tip hadden of zich gewoon even kwamen voorstellen. Het voelde direct goed."

Vliegende start

Het begin was op zijn minst hoopvol te noemen, zegt Frölich. "We kenden een vliegende start. Bioscoopfilms liepen goed, zoals de nieuwste James Bond die wij hier twaalf keer toonden. Maar ook andere voorstellingen waren steeds bijna uitverkocht."

Maar al snel moesten de deuren van het theater echter weer sluiten vanwege een nieuwe coronalockdown. Dat maakte dat Frölich direct de andere kant van het vak leerde kennen. "Ik was al druk bezig met het programmeren, iets wat volkomen nieuw voor me was. En toen moest ik opeens veel voorstellingen annuleren of verplaatsen. Dan draai je direct op volle toeren."

Ideeën in de week

De nieuwe directeur bruist van de ideeën, maar volgens Frölich is het er niet de tijd voor om die met veel bombarie te presenteren. "Ik heb nu tijd om hierover na te denken en er met anderen over te spreken. Ik leg het even in de week. In dat opzicht vind ik deze periode van corona niet meteen frustrerend, al hoop ik wel snel op betere tijden."

Dat hij niet als een olifant door de Roner porseleinkast wil, heeft alles te maken met de roerige periode waarin het theater zich bevindt. Hoofdzakelijk vanwege corona, maar toch ook de bedreigingen die het theater eerder dit jaar kreeg zitten in zijn achterhoofd. "Ik zat toen al met één been in het theater en werd ingewerkt door mijn voorgangster Natalie. Zoiets is verschrikkelijk en heeft impact op de vrijwilligers. Mede daarom zeg ik: ik ga het rustig aanvliegen. Het theater is vooral gebaat bij rust."

