Kijkje op de Drentse natuur in 2021

Er is heel veel gebeurd in de Drentse natuur, eigenlijk te veel om op te noemen. Met deze selectie vangen we een glimp ervan op.

Zeldzaam bosbloemetje

Zevenster: een zeldzaam bosbloemetje (Rechten: Bertil Zoer)

Bertil Zoer van Het Drentse Landschap: "De zevenster is dit jaar door mij gefotografeerd in een klein oud bosje bij Westerbork. Het is een zeldzaam bosbloemetje dat binnen Nederland vooral binnen Drenthe te vinden is. De plant groeit alleen in hele oude eikenbossen. In bossen jonger dan een eeuw vind je ze niet."

"Het bloemetje heeft het op veel plekken moeilijk door de stikstofproblematiek. Te veel stikstof zorgt voor een verruiging van de bosbodem met extra veel bramen en varens waardoor de zevenster in de verdrukking komt. Toch zijn er gelukkig nog steeds wel plekken te vinden waar de soort zich weet te handhaven. Deze foto is gemaakt op een plek waar de soort al heel lang staat en het nog altijd heel goed doet. Een van de weinige plekken waar de aantallen nog niet teruglopen."

Aardig uitzicht

Tuin van Overcingel (Rechten: Jermo Tappel)

Jermo Tappel van Het Drentse Landschap: "In tijden van corona moest ik thuis werken met dit uitzicht. In de nazomer is alles vol in het blad en is de tuin van Overcingel prachtig. Een oase van rust in de binnenstad van Assen."

Om vrolijk van te worden

Pauline Arends van Staatsbosbeheer: "Heel veel mooie natuurmomenten zijn vastgelegd door de wildcamera's die in het Hart van Drenthe hangen. Ik heb gekozen voor de dolle haas. Ik moest er zelf hard om lachen, zo leuk om te zien. En het is een beeld waar we allemaal vrolijk van worden. Zeker in de huidige tijd. Je krijgt er energie van."

"Wat betreft de haas: ik denk inderdaad dat hij vrolijk was gestemd, beetje gek doen. Het is buiten de 'rammeltijd', die is in februari/maart. Dus dat is niet de reden. En de haas kan op die plek (een kruising van wegen bij het Halkendiekje) echt uit de voeten, er is ruimte om te dollen en heel hard te rennen."

Juffer van de beek

Weidebeekjuffer (Rechten: Roy van Hezel)

Roy van Hezel van Waterschap Noorderzijlvest: "Deze foto heb ik gemaakt nabij het Oostervoortsche Diep. Het is een weidebeekjuffer, een van de bewoners van het beekdal. Ze leven de eerste levensjaren als libellelarve in de beek, voordat ze uitsluipen en uitvliegen als libellen."

Verzameling van uitkijktorens

Agnes Bakker bij de boom met hoog knuffelgehalte. (Rechten: Agnes Bakker)

Agnes Bakker van IVN Natuureducatie: "Sinds dit jaar 'verzamel' ik uitkijktorens. Vlakbij een uitkijktoren(tje) aan het Lieverensediep stond deze enorme eik. De dikke eik of dikke boom wordt die genoemd, met een enorm knuffelgehalte!

Wat ligt er in het verschiet?

Pad van Theodoor (Rechten: Evert Thomas)

"Evert Thomas van Staatsbosbeheer: Ik denk dat deze foto symbolisch is. Loes van der Laan, presentator van ROEG!, is altijd samen met de boswachters op zoek naar leuke natuurmomenten, kijkt in de toekomst. Wat ligt er voor ROEG! in het verschiet? Voor Loes was dat haar zoon. Nieuw leven."

"De provincie, gemeente Midden Drenthe en Recreatieschap hebben zonder dralen geld gestoken in het geheel vernieuwde Pad van Theodoor bij Orvelte. Totaal 55.000 euro. Zo kunnen kinderen en ouders weer jaren buiten spelen op een plek waar alle kernwaarden van Drenthe te beleven zijn, natuur en cultuurhistorie. Dat was voor mij een hoogtepunt."

Zin in voorjaar

Parende oranjetipjes in de berm (Rechten: Stefan Pronk)

Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe: "Wat een kleur heeft onze natuur! Deze parende oranjetipjes op een paardenbloem kwam ik afgelopen voorjaar tegen in een berm bij Hooghalen. Een kwartier lang heb ik op mijn buik van het spektakel kunnen genieten. Iedere keer als ik deze foto zie krijg ik zin in het voorjaar. Jullie ook?"

Bemoedigend voor de toekomst

Bart Zwiers en jonge natuurbeschermers. (Rechten: Bart Zwiers)

Bart Zwiers van Natuurmonumenten: "De vanzelfsprekende interesse van kinderen in de natuur was ook in 2021 een genot! Die interesse en sterker wordende roep om voor de natuur op te komen is meer dan bemoedigend voor de toekomst. Ik wens een ieder van u een groen en gelukkig 2022"

Meer bloei en variatie

Waterwingebied Assen (Rechten: Peter Bartelds)

Peter Bartelds van WMD Drinkwater: "Wij zijn op onze terreinen bezig om randen wat meer bloei en variatie te geven. Deze foto is gemaakt in ons waterwingebied Assen"

De Rivierprik arriveert in de Drentsche Aa

Een Rivierprik tijdens een visonderzoek (Rechten: Peter Paul)

Peter Paul van waterschap Hunze en Aa's: "Deze foto van een volwassen rivierprik is gemaakt tijdens een visonderzoek dat waterschap Hunze en Aa's, Hogeschool van Hall Larenstein en de Wageningen Universiteit in november 2021 hebben uitgevoerd in het Gasterensche Diep."

"Het blijft voor mij iedere winter weer een bijzonder moment om te zien dat de nieuwe paaigroep rivierprikken arriveert in de Drentsche Aa. Na een lange reis vanuit zee via de zeesluizen van Delfzijl, langs het Groninger Museum in de stad en daarna doorzwemmen naar de paaiplaatsen in het Gasterensche Diep. Dit is de enige beek in Noord-Nederland waar deze soort jaarlijks naar toe komt om eitjes te leggen. We mogen dan nog midden in de winter zitten, onder water bereidt de natuur zich alweer voor op het volgende voorjaar!"