In Een gaan schaatsers straks over dun ijs: 'Geen nieuw Noordlaren'

Er bestaat vanuit het dorp al langer een wens om de ijsbaan te verplaatsen, geeft Wisse Hummel van Plaatselijk Belang Een aan. "We willen de ijsbaan combineren met de voorzieningen bij MFA De Schans", zegt hij. "Daar ligt sowieso nog een wens om aanpassingen aan het riool te doen en de besproeiing van de sportvelden aan te pakken. Nu wordt het plan voor de ijsbaan daarmee gecombineerd."

Over dun ijs

De nieuwe plek is bovendien een stuk beter bereikbaar dan de huidige, die is weggestopt tussen weilanden. Bovendien zijn er lichtmasten aanwezig op de nieuwe locatie, die nu nog dienstdoet als intrapveld voor de voetbalvereniging. "Elektriciteit is er al", zegt Hummel. "Daarnaast komt er een waterput, waarmee ook de sportvelden worden besproeid."

De nieuwe ijsbaan wordt geasfalteerd. Daardoor kan er bij een dun laagje ijs al geschaatst worden. "Niet dat we een soort Noordlaren worden, hoor", zegt Hummel, die ook aangeeft dat er 's zomers kan worden geskeelerd op de baan. "Een pumptrack, in het midden van de baan, behoorde ook nog tot de wensen. Maar daar heeft de gemeente een streep doorgezet.

Snel klaar

De gemeente Noordenveld heeft 90.000 euro uit het zogeheten 'Dorpenfonds' toegekend aan Plaatselijk Belang Een. Voorwaarde voor deze bijdrage is dat de inwoners zelf zo'n 25 procent van de totale kosten van het project voor hun rekening nemen. "Dat houdt in dat we zelf werk moeten verzetten, met eigen materieel", licht Hummel toe. "We zullen in de omgeving moeten kijken wie kunnen helpen bij de aanleg van de ijsbaan. Daarnaast zullen we nog een aantal fondsen aanschrijven en hopen we op aanvullende subsidies. We moeten creatief zijn."

Deze winter gaat het volgens Hummel nog niet lukken om te schaatsen. "Of we moeten wel een heel lange winter krijgen", lacht hij. "We willen sowieso klaar zijn voor de winter van 2022-2023. De uitvoering van de werkzaamheden zal waarschijnlijk maar vier weken in beslag nemen. Misschien kunnen we zelfs al dit voorjaar klaar zijn."