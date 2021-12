Verdwenen standbeelden en straaljagers: opmerkelijke Drentse oudejaarsstunts

Standbeelden, straaljagers en zwerfkeien. Niets lijkt de Drentse oudejaarsverenigingen in deze tijd van het jaar te dol. De stunts hebben met elkaar gemeen dat ze veel publiciteit opleveren en vaak een probleem aan de kaak stellen. Op nieuwjaarsdag wordt het gestolen voorwerp getoond in het dorp om het daarna weer onbeschadigd terug te brengen aan de rechtvaardige eigenaar. Een overzicht van enkele opvallende stunts.

Maya en Wickie

Maya de Bij en Wickie de Viking speelden vorig jaar een rol in een oudejaarsstunt. De standbeelden van de twee Studio 100-figuren werden in de nachtelijke uurtjes weggehaald bij de ingang van Plopsa Indoor Coevorden. De daders lieten een mysterieuze boodschap bij de lege sokkels achter: "Ik ben even in quarantaine."

Het bleek te gaan om een stunt van oudejaarsvereniging De Oliebol in Vledder. Met Maya en Wickie wilden de leden een beetje vrolijkheid in het dorp brengen. Zo werden de beelden op een grote kar rondgereden door Vledder. "Maya fladdert ook graag rond en houdt van haar vrijheid, net als wij. En we hopen zo ook de kinderen een glimlach op het gezicht te geven", motiveerde De Oliebol de stunt. Na een paar dagen bracht de vereniging de twee figuren weer terug.

Dino's

Twee jaar geleden logeerden twee dinosaurussen van zo'n zes meter lang en drie meter hoog een tijdje bij oudejaarsvereniging De Oliebol. De beelden, een Spinosaurus en een Tyrannosaurus rex, waren weggehaald uit de voortuin bij Dinoland in Zwolle. De dino's werden op Nieuwjaarsdag aan de bewoners van Vledder gepresenteerd.

Dinoland was niet heel gelukkig met de stunt. De beelden zouden een waarde vertegenwoordigen van zo'n 10.000 tot 15.000 euro. Uiteindelijk kwamen de dino's ongeschonden weer terug in Zwolle. De Oliebol moest van Dinoland wel iets goedmaken, door een donatie te doen aan stichting Flappus in Zwolle, een opvang voor knaagdieren en andere zwerfdieren of gedumpte dieren. De oudejaarsvereniging maakte 150 euro over. Dinoland voegde daar 350 euro aan toe, dat was het geld dat eerder was uitgeloofd als beloning.

Johannes van den Bosch

De Oliebol zat in 2017 eveneens achter de verdwijning van het metershoge beeld van Johannes van den Bosch uit het gevangenismuseum in Veenhuizen. Het beeld, dat werd gebruikt in de voorstelling Het Pauperparadijs, werd niet zomaar uitgekozen door de oudejaarsvereniging. "Wij proberen het toerisme weer naar Vledder toe te trekken. Mede door Van den Bosch is er destijds toerisme naar deze streek gekomen en wij willen dat graag doorzetten", aldus Arjan Haveman namens De oliebol.

Als koekje van eigen deeg had Gevangenismuseumdirecteur Peter Sluiter een verrassing toen het beeld werd teruggebracht: koffie met gebak voor de leden van De Oliebol en daarna opsluiting in de cel als bedankje voor de oudejaarsstunt. Ze mochten zichzelf er weer uit redden, want het waren twee escape room-cellen.

Zwaartepunt

In 2007 werd het zogeheten zwaartepunt van Nederland verplaatst naar Drenthe. Het monument in het Gelderse Putten bestaat uit een aan een zwerfkei verankerde ring. De daders waren de leden van oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied. Het monument werd enkele dagen na de jaarwisseling door de 'dieven' herplaatst.

Het monument hoort thuis in een bos bij Putten en werd in 1984 onthuld met de woorden 'Til Nederland op aan deze ring en niemand zal het merken'. Als je het land aan de ring zou optillen, blijft het in balans, zo is berekend door een geoloog en een wiskundige.

Vredesduif

In 2015 verdween de Zilveren Vredesduif aan de Meerweg in Tynaarlo. Ook het door Marte Röling vervaardigde beeld, dat sinds 2006 op industrieterrein Vriezerbrug staat, werd meegenomen door Tied Zat. In een begeleidende brief werd door de vereniging opgeroepen om toleranter te zijn tegen vluchtelingen.

Röling keek vreemd op van de diefstal, omdat de duif goed vast zat. Ze zei na de verdwijning te hopen dat het beeld niet te zwaar beschadigd is geraakt. Luuk Smink van Tied Zat probeerde haar gerust te stellen: "D'r zat al een klein deukje in voor we hem meenamen, maar verder is de duif nog steeds puntgaaf." Het kunstwerk werd enkele dagen later teruggebracht naar het 'vertrouwde nest'.

Straaljager

Een knap staaltje werk van De Oliebol uit Vledder was de verdwijning van een straaljager bij Museum Vliegbasis Deelen in Gelderland. Het gevaarte, een straaljager op schaalmodel, weegt 600 kilo en is ongeveer vier bij tien meter groot. "Binnen een kwartier hadden we de straaljager te pakken", meldde de oudejaarsvereniging trots.

De Oliebol protesteerde hiermee tegen het uitblijven van betaalbare starterswoningen. Ook in de nieuwe woonwijk Vledder Noord zouden veel te dure woningen komen. En daarom was luchtsteun geregeld om het protest tegen de gemeente Westerveld kracht bij te zetten.

Racefiets

De oudejaarsvereniging uit Vledder was eveneens verantwoordelijk voor de verdwijning van de reusachtige oranje racefiets die bij sportcentrum Omnisport in Apeldoorn stond. De fiets verdween in 2012 een week voordat op deze plaats het NK Baanwielrennen van start ging. Op de plek werd een kinderfietsje achtergelaten met de tekst 'Wij doen er een tandje bij, tot gauw!'

De Oliebol haalde de fiets van 3,5 meter hoog en 6 meter lang weg om op een ludieke manier aandacht te vragen voor de verkeersonveiligheid in het centrum van Vledder. In de nieuwjaarsnacht werd de fiets aan alle bezoekers van het nieuwjaarsfeest getoond. In het nieuwe jaar werd de fiets weer teruggebracht naar Apeldoorn.

Een video met enkele opmerkelijke oudejaarsstunts zie je hieronder: